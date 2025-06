Acidente de trânsito termina com a morte de motociclista na BR-316, em São Francisco do Pará

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, morreu em acidente de trânsito registrado no começo da tarde desta segunda-feira (16/6), no trecho do município de São Francisco do Pará, região nordeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 13h, no quilômetro 81 da BR-316. As circunstâncias do episódio não foram reveladas.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em um dos vídeos é possível o motociclista, vestido com uma roupa vermelha e calça jeans, jogado na via. Também é possível ver um automóvel preto no acostamento da pista.

A PRF comunicou que as causas e a dinâmica do ocorrido serão confirmadas somente após a conclusão do laudo pericial. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.