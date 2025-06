Piloto de balão que caiu em SP é preso por homicídio culposo e voo irregular

O piloto do balão que caiu na manhã deste domingo (15) em Capela do Alto (SP), provocando a morte de uma jovem de 26 anos, foi preso em flagrante por homicídio culposo agravado e por atividade irregular de balonismo. De acordo com a Polícia Civil, ele tinha licença apenas para voos particulares e operava sem a documentação adequada para voos comerciais com passageiros — o que configura prática ilegal.

O balão decolou de Boituva, cidade vizinha conhecida pelo turismo em balonismo, e caiu por volta das 8h, em uma área rural da cidade, transportando 33 passageiros, além do piloto e um ajudante. Segundo o depoimento de uma testemunha, o balão colidiu duas vezes com o solo antes de parar, provocando a queda de quatro pessoas.

A vítima fatal foi uma mulher de 26 anos, e outras 11 pessoas foram socorridas com ferimentos leves para hospitais de Capela do Alto e Sorocaba.

Piloto foi levado à delegacia e detido após o depoimento

O homem, que ainda não teve o nome divulgado, foi conduzido à delegacia, onde prestou esclarecimentos e acabou preso em flagrante. Ele responderá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas com agravantes por negligência e exercício ilegal da profissão.

As investigações continuam, e equipes da Perícia Técnica e do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) estiveram no local para coletar dados e apurar as causas do acidente.