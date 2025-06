Balão com 33 pessoas cai em Capela do Alto (SP) e deixa uma mulher morta

Um balão tripulado com 33 passageiros caiu na manhã deste domingo (15) em uma área rural de Capela do Alto (SP). O acidente ocorreu por volta das 8h no bairro Distrito do Porto, próximo à estrada General Portela. Segundo a Polícia Militar, uma mulher morreu e outras dez pessoas ficaram feridas, com lesões consideradas leves.

De acordo com a Confederação Brasileira de Balonismo, a aeronave não tinha autorização para operar.

“Esse balão não faz parte do nosso corpo de atletas do balonismo de Boituva. Esse balão não tem documento, essa empresa, a prefeitura já fechou ela algumas vezes e ela torna clandestinamente”, afirmou a entidade, em nota.

A região de Boituva, vizinha de Capela do Alto, é reconhecida como polo do balonismo esportivo no Brasil e sediava, neste fim de semana, um campeonato oficial da modalidade. A confederação frisou que o acidente “não reflete em nada na nossa categoria e nem com o nosso campeonato”.

Investigação vai apurar causas da queda

O local do acidente foi isolado para o trabalho da Perícia Técnica e do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), que vão apurar as causas do acidente. Os nomes da vítima fatal e dos feridos não foram divulgados até o momento.

A confederação também informou que, por conta do clima na manhã de domingo, todos os voos turísticos com balões foram cancelados em Boituva. “Profissionais que fazem os passeios turísticos de balão cancelaram todas as saídas na manhã e tarde deste domingo”, afirmou.