Casal de idosos casados há mais de 60 anos morre no mesmo dia; conheça a história

Um casal de idosos faleceu na última terça-feira (10), em um hospital da cidade de Patrocínio, em Minas Gerais. A primeira a morrer foi Cilma Silva da Boa Viagem Arantes, de 90 anos, que veio a óbito durante a manhã. À tarde, durante o velório da esposa, o marido Vicente de Paulo Arantes, de 97 anos, também faleceu.

Segundo a funerária, Cilma foi sepultada às 16h do mesmo dia. Já Vicente foi enterrado no dia seguinte, ao lado da esposa, no Memorial Jardim dos Ipês. Em vida, o casal esteve junto por 67 anos e deixou filhos, noras, netos e um bisneto.

VEJA MAIS

Legado de Cilma e Vicente

Conhecido em Minas Gerais, Vicente Arantes era Advogado e ocupou cargos públicos no município. A morte repentina do casal causou comoção nas mídias sociais e alguns amigos e colegas de trabalho de Vicente resolveram prestar homenagens por meio de notas e mensagens. "Tivemos a honra e a chance de homenageá-lo no nosso evento de posse. Ao fazer-lhe o convite, pessoalmente em sua casa, ele estava lúcido, alegre e se sentiu extremamente feliz em ser lembrado. Que Deus os tenha, Dr. Vicente e Cilma em paz e os conforte neste momento", escreveu em nota o presidente da 65ª subseção da OAB Patrocínio, Marcelo Oliveira Furtado Ferreira.

“A sua amada Patrocínio engrandeceu com vários empreendimentos. No direito e na política, sempre com sua personalidade marcante! Após uma vida na terra, ele e sua esposa partiram quase ao mesmo tempo, hoje se encontram nos braços do Senhor!”, disse Hélia Rabelo em uma publicação nas mídias sociais. "O amor deles fez com que fossem juntos! Alma gêmea!", revelou também Cida Fonseca.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em OLiberal.com)