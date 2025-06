Enem 2025: após prorrogação, prazo de inscrições termina nesta sexta-feira; veja o passo a passo

O prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 termina às 23 horas e 59 minutos (no horário de Brasília) desta sexta-feira (13), após ter sido ampliado pelo Ministério da Educação (MEC). O encerramento original das inscrições era 6 de junho. Também é o último dia para solicitação de tratamento pelo nome social em todos os documentos do exame e para as solicitações de atendimento especializado.

O atendimento especializado será garantido aos candidatos a partir do envio da documentação comprobatória da situação apontada no momento da inscrição, situações previstas, conforme regras do edital. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável por todas as etapas do exame.

Taxa

Com a prorrogação do período de inscrições, o pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até a próxima quarta-feira (18). O boleto no valor de R$ 85 ficará disponível na tela inicial da Página do Participante imediatamente após a inscrição. O pagamento poderá ser feito por PIX, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança.

Ensino médio

Aqueles interessados em obter o certificado de conclusão do ensino médio ou a declaração parcial de proficiência também devem se inscrever no Enem. Esta possibilidade de certificação está disponível somente aos candidatos com mais de 18 anos que não terminaram essa etapa dos estudos; e aqueles que conquistarem a pontuação mínima (igual ou maior que 450 pontos) em cada área do conhecimento das provas do Enem; e pelo menos 500 pontos na prova de redação.

Provas

A aplicação das provas do Enem 2025 está mantida para os dias 9 e 16 de novembro nas 27 unidades da federação. As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde os candidatos farão provas em 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), na capital paraense, no período.

Cronograma e datas do Enem 2025

Provas — no Brasil: 9 e 16 de novembro

Provas — em Belém, Ananindeua e Marituba: 30 de novembro e 7 de dezembro