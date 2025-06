Criança perde parte do dedo após ataque de piranha em lago

Uma criança de nove anos perdeu parte dos dedos do pé após ser atacada por uma piranha enquanto descansava à beira do Lago Sul, em Caldas Novas, no sul de Goiás. O caso ocorreu no último domingo (8), mas só foi divulgado pelas autoridades locais nesta semana.

De acordo com a Prefeitura de Caldas Novas, a menina estava com os pés dentro da água quando foi surpreendida pelo ataque do peixe carnívoro. Ela foi imediatamente socorrida por uma equipe do Pronto Atendimento Infantil (PAI), onde recebeu atendimento de um ortopedista. O estado de saúde da criança é estável, e ela segue em acompanhamento pela equipe do ambulatório do Centro Médico Especializado (CME).

Ainda segundo a administração municipal, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semmarh) realiza ações preventivas na região, com instalação de placas de alerta em locais de risco. Campanhas de educação ambiental voltadas a moradores e turistas também fazem parte das medidas para evitar novos incidentes.

O ataque alerta sobre os perigos da presença de piranhas em lagos e rios da região. A espécie, conhecida por sua agressividade, é capaz de atacar tanto animais quanto humanos, especialmente em áreas rasas ou com grande circulação de pessoas. Especialistas recomendam evitar o contato direto com a água em locais onde há histórico de presença desses peixes.

A Semmarh, em parceria com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental e o Ibama, também desenvolve iniciativas como torneios de pesca, limpezas periódicas e campanhas para o controle da população de piranhas, com foco na segurança pública e na preservação ambiental.

A piranha é um peixe de água doce, carnívoro e considerado um dos mais agressivos da fauna aquática brasileira. Ela costuma agir sozinha ou em cardumes e é atraída por movimentações ou ferimentos na água. Sua mordida é potente o suficiente para causar graves lesões, como no caso registrado em Caldas Novas.