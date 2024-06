Novo peixe parecido com piranha tem 'dentes humanos' e nome de vilão de filme

Uma nova espécie de peixe, semelhante à piranha, foi descoberta no Rio Amazonas e recebeu um nome que remete a um dos vilões mais famosos da literatura: Sauron, o Senhor das Trevas de "O Senhor dos Anéis". A descoberta, publicada na revista científica Neotropical Ichthyology no dia 10 de junho, redefine a taxonomia de uma espécie já conhecida há quase 200 anos.

Durante muito tempo, acreditava-se que o peixe em questão pertencia à espécie Myloplus schomburgkii. No entanto, estudos genéticos mais aprofundados revelaram que, na verdade, se tratava de um conjunto de três espécies distintas: M. schomburgkii, M. sauron e M. aylans.

A característica mais marcante do Myloplus sauron é sua dentição peculiar. Seus dentes, fortes e achatados, assemelham-se a dentes humanos, o que o diferencia das piranhas, conhecidas por suas mandíbulas afiadas e vorazes. Essa característica e presença de marcas laranja e pretas e uma barra vertical preta em sua lateral, inspirou o nome da nova espécie. Os pesquisadores viram na barra preta uma semelhança com o "Olho de Sauron", símbolo do vilão Sauron na obra de J.R.R. Tolkien.

Embora a aparência do Myloplus sauron possa intimidar, na verdade, ele é um pacu, um parente próximo das piranhas que se alimenta principalmente de vegetais. Apesar da má fama das piranhas, tanto os pacus quanto as piranhas são, em sua maioria, onívoros e preferem uma dieta baseada em plantas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)