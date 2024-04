Nova espécie de dinossauro é descoberta na Bahia e leva o nome de 'Tieta'

Em uma pesquisa recente, paleontólogos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) descobriram um novo dinossauro que vagou pela Bahia há milhões de anos. Batizado de Tietasaura derbyiana, em homenagem ao romance "Tieta do Agreste" de Jorge Amado e ao geólogo Orville A. Derby, o espécime representa um marco duplo, pois esta é a primeira espécie de ornitísquio - herbívoros com bico e bacia similar às aves - descoberta em território brasileiro.

A descoberta, publicada na revista científica Historical Biology neste mês de abril, reviveu fósseis que datam entre 1859 e 1906, coletados na Bacia do Recôncavo, unidade geológica localizada no Nordeste do Brasil, e considerados perdidos até serem reencontrados no Museu de História Natural de Londres.

Analisando meticulosamente os ossos, os pesquisadores desvendaram as características únicas da Tietasaura derbyiana. Com um porte ainda a ser definido, estima-se que o dinossauro herbívoro tenha sido um gigante gentil, caracterizados pelo focinho em forma de bico e pela estrutura da pélvis que se assemelha à das aves. percorrendo as terras baianas durante o período Cretáceo Inferior, há cerca de 130 milhões de anos.

A escolha do nome é uma homenagem ao livro "Tieta do Agreste", obra-prima de Jorge Amado, romance que destaca a força e a resiliência da mulher nordestina. Já Orville A. Derby, geólogo e naturalista, foi um dos pioneiros da paleontologia brasileira, e sua memória é honrada pela descoberta que contribui para o conhecimento da fauna pré-histórica do Brasil.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)