É Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador? Entenda as diferenças dessa data histórica

Na próxima quinta-feira (1) se comemora uma data histórica no Brasil. O 1º de maio é um feriado nacional, mas também é celebrado em diversas partes do mundo. Tradicionalmente, a data é conhecida como "Dia do Trabalho", mas com o passar do tempo ela foi ganhando novos termos e significados.

Afinal, qual o termo correto? Para algumas pessoas o termo pouco importante, já que o feriado está garantido. Mas é importante conhecer sobre essa data que é marcada de luta, suor e esforço.

Qual a diferença entre Dia do Trabalho e Dia do Trabalhador?

Na prática, os dois nomes acabam se referindo a mesma data, que é o dia 1º de maio. Apesar disso, esses termos possuem diferenças.

A legislação brasileira consagra o feriado como sendo o "Dia do Trabalho". No caso, uma lei de 1949 estabeleceu que neste dia as atividades só serão permitidas caso sejam consideradas "indispensáveis", como acontece nos hospitais.

O objetivo de guardar este dia é para celebrar a importância do trabalho na sociedade.

Existe trabalho sem uma pessoa para desenvolvê-lo? Pensando nisso, muitas pessoas nomeiam o feriado como o "Dia do Trabalhador". Assim, estaria colocando evidência a pessoa. Esse termo é mais utilizado por parte da mídia e em algumas campanhas sindicais. Neste caso, toda a classe trabalhadora estaria contemplada, independente de qual atividade seja desenvolvida.

Essa visão é utilizada para valorizar as conquistas históricas de diversos trabalhadores ao redor do mundo. Algumas delas estão em várias leis, como o limite máximo de jornada de trabalho diário, necessidade de descanso na semana, condições dignas para realizar o trabalho e proibição do trabalho infantil.

Como surgiu o "Dia do Trabalho" ou "Dia do Trabalhador"?

A escolha do dia 1º de maio como data comemorativa em alusão aos trabalhadores e ao trabalho remonta o ano de 1889. Nesta época, o movimento operário lutava por melhores condições de trabalho, em que uma das principais reivindicações era a redução da jornada de trabalho.

Durante uma das manifestações realizadas em Chicago, nos Estados Unidos, um grupo de trabalhadores resolveram fazer uma greve até que a jornada de trabalho fosse de 8 horas diárias. Por conta da paralisação, os trabalhadores foram tratados com violência, o que resultou na morte de vários trabalhadores. Apesar disso, eles se tornaram um símbolo de fortalecimento da classe e, assim, conquistaram alguns direitos trabalhistas.

Uma reunião realizada no mesmo ano em Paris com representantes de diversos movimentos operários de vários países estabeleceu que o dia 1º de maio seria o "Dia Internacional dos Trabalhadores".

Quando começou o "Dia do Trabalho" ou "Dia do Trabalhador" no Brasil?

No Brasil, os movimentos operários e sindicais também tiveram diversas conquistas. No caso do feriado nacional, ele foi estabelecido oficialmente no governo de Arthur Bernardes, em 1924. Ainda que marcada por repressão ao movimento operário, o seu governo foi responsável por criar o Decreto nº 24.637/1924, que oficializou o 1º de maio como o "Dia do Trabalho".

Anos mais tarde, em 1943, Getúlio Vargas tem papel fundamental na criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com o Decreto-Lei nº 5.452/1943. Uma lei que tem com o objetivo regulamentar as relações de trabalho foi criada justamente neste dia.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)