Estudantes paraenses são selecionadas para Olimpíada Internacional de Geografia, na Tailândia

As estudantes paraenses Isabela Granado e Bárbara Puget, ambas de 17 anos, foram selecionadas para participar da International Geography Olympiad (iGeo), a Olimpíada Internacional de Geografia, que ocorre anualmente e reúne estudantes de diversos países. As jovens irão representar o Brasil na 21ª edição do evento global, que será realizada em Bangkok, capital da Tailândia, entre os dias 25 de julho e 1º de agosto deste ano.

Além das paraenses, uma aluna do Ceará e outro estudante da Paraíba também foram selecionados para a competição. Pela primeira vez, a equipe que irá representar o Brasil na IGeo será composta exclusivamente por alunos do Norte e Nordeste do país.

VEJA MAIS

Bárbara conta que o interesse pela geografia surgiu quando ela passou a enxergar a disciplina como uma ponte para compreender outros temas. “A geografia, para mim, é um meio de transformação, uma vez que, a partir do seu estudo, é possível entender as problemáticas visíveis na sociedade e alterá-las. Eu pretendo ser historiadora no futuro, meu interesse pela geografia está altamente atrelado ao meu gosto pela história e eles se complementam”, afirma.

A seleção da equipe brasileira iniciou na Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG), realizada em novembro de 2024, em Campinas (SP). O processo seletivo foi dividido em três fases: os alunos selecionados para a etapa nacional da OBG realizaram duas provas online e, posteriormente, os 30 primeiros realizaram uma prova escrita, onde foram selecionados os dez alunos com as melhores classificações para participar da próxima fase.

A última etapa da seleção foi composta por uma apresentação em inglês, uma prova online e a submissão de um artigo científico. Na publicação, as paraenses optaram por abordar temas relevantes para a região amazônica, como os canais de Belém e a importância de áreas verdes dos bairros da cidade. O resultado foi divulgado em março, confirmando Isabela e Bárbara em primeiro e terceiro lugar, respectivamente.

Para Isabela, a colocação em primeiro lugar foi uma surpresa. “A sensação de saber que eu iria participar da iGeo, após de vários meses de esforço, foi indescritível. Agora a meta é tentar alcançar a primeira medalha do Norte na Olimpíada e a primeira medalha de prata ou de ouro no Brasil. Porém, para mim, só a sensação de poder participar dessa experiência já é muito incrível. Acho que essa viagem, a possibilidade de conhecer pessoas de vários lugares do mundo e de visitar outro país, vai marcar muito a gente”, declara.

Na Tailândia, as alunas do Colégio Santa Rosa terão de passar por outros três processos de seleção para alcançar a premiação. Isabela e Bárbara vão precisar realizar uma prova escrita, uma prova de multimídia objetiva e a submissão de um trabalho de campo produzido em alguma área na cidade escolhida, e o material deve ser em inglês. Cada país é representado por quatro alunos de 16 a 19 anos e dois líderes de equipe.

As estudantes estão conciliando os estudos para a iGeo com a preparação para o vestibular. Para Isabela, a rotina é cansativa, mas as duas seguem se esforçando para alcançar o prêmio. “Os conteúdos da geografia cobrados na Olimpíada são muito mais aprofundados do que na escola, além do formato das provas ser bastante diferente, então o treinamento demanda bastante tempo de estudos. Nós realizamos semanalmente reuniões com toda a equipe do Brasil para discutir assuntos e questões, além das horas estudando sozinha”, conta.

Custos e desafios

A inscrição na Olimpíada custa em torno de e R$ 5 mil, enquanto a passagem aérea para o país asiático custa entre R$ 12 mil e 14 mil (trecho São Paulo-Bangkok), sem incluir outras despesas, como alimentação, seguro de vida obrigatório e transporte. Como ambas participantes são adolescentes, devem ser acompanhadas por um responsável legal, o que, segundo os cálculos dos pais, vai demandar um investimento de aproximadamente R$ 40 mil para cada por família, ou R$ 80 mil para o grupo.

Para Thais Granado, mãe de Isabela, a conquista é essencial não só para as jovens e suas famílias, mas também para o estado do Pará. Segundo a nutricionista, as alunas irão representar a Amazônia e o Norte do Brasil em um evento internacional, que tem entre os objetivos estimular o interesse pelos estudos geográficos e ambientais entre os jovens, destacando a importância da geografia como disciplina e contribuindo para a compreensão e cooperação internacionais.

“Os custos são muito altos. O treinamento da equipe já iniciou e é composto por reuniões semanais, nas quais os alunos discutem um tópico da geografia escolhido por meio de apresentações e da realização de questões, além da palestra com participantes de outras edições e autoridades sobre o assunto. Assim, gostaríamos de contar com apoio para que as representantes paraenses possam participar deste evento tão importante para a educação”, declara Thais.