VÍDEO: mães de bebês reborn organizam encontro e evento viraliza nas redes sociais

Um grupo de mulheres apaixonadas por bebês reborn — bonecos ultrarrealistas que imitam recém-nascidos — se reuniu no último dia 13 de abril no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O evento, que contou com a presença de influenciadoras digitais e colecionadoras, ganhou grande repercussão nas redes sociais e chamou a atenção do público.

👶 Apesar de não ter sido o primeiro encontro do tipo, a reunião atraiu olhares, especialmente por conta do crescimento da comunidade de “mães reborn” nas plataformas digitais. A influenciadora Nane Reborns, uma das mais conhecidas nesse nicho, compartilhou momentos do evento em seu perfil no TikTok. “Eu e o Gui já estamos aqui e eu vou mostrar um pouquinho para vocês (...) Já tá todo mundo aqui no encontro, as meninas aqui conversando e têm muitos bebezinhos”, disse, se referindo ao boneco que considera seu “filho”, Gui.

Durante o evento, Nane também apresentou os “filhos” de outras participantes. “Minha mãe está aqui com um bebezinho no colo que, inclusive, estamos apaixonadas, porque ele é muito fofo. Olha isso”, comentou em vídeo que já acumula milhares de visualizações.

Evento virou documentário

O encontro deste ano teve um registro especial: o jornalista e influenciador Chico Barney acompanhou o evento e lançou o documentário “Bebês Reborn Não Choram”, que já soma mais de 85 mil visualizações no YouTube. A produção destaca momentos marcantes e personagens peculiares, como um bebê reborn “gênero fluido”, um reborn vampiro e até um modelo prematuro.

Além da variedade de bonecos, o evento contou com sorteios e um concurso de fantasia de Páscoa, em que os bebês reborn foram vestidos com roupas temáticas. O documentário também dá voz às participantes, que falam sobre suas coleções, o vínculo emocional com os bonecos e os preconceitos que enfrentam por tratarem os itens como filhos reais.

O que são os bebês reborn?

Os bebês reborn são bonecos confeccionados com materiais especiais para imitar, com impressionante realismo, recém-nascidos humanos. A aparência vai além do visual: eles têm peso, textura de pele, detalhes como veias, rugas, manchas e até cheiro de bebê. São feitos à mão por artistas especializados e podem ser personalizados conforme o desejo do comprador, escolhendo características como cor dos olhos, cabelo, gênero e até o peso.

🍼 O termo “reborn” vem do inglês e significa “renascido”. A origem do conceito remonta à Segunda Guerra Mundial, quando famílias reformavam bonecas antigas para que as crianças tivessem com o que brincar. Com o passar das décadas, a técnica se desenvolveu e se transformou em uma forma de arte e colecionismo.

Além de peças de coleção, os bebês reborn passaram a ser tratados como filhos por muitas pessoas. É comum ver aniversários, batizados simbólicos e passeios em que os bonecos são levados em carrinhos com mamadeiras, roupas de bebê e acessórios diversos. Atualmente, nas redes sociais, também é comum encontrar conteúdos de "parto reborn".