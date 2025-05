Conselho Tutelar proíbe pastor mirim de pregar em igrejas

Miguel Nascimento, conhecido nas redes sociais como "Pastor Mirim", de apenas 15 anos, teve suas pregações suspensas por decisão do Conselho Tutelar. A medida foi adotada após o jovem receber ameaças em decorrência de declarações polêmicas feitas durante cultos evangélicos, que repercutiram amplamente na internet. Desde o início do ano, Miguel tem se destacado nas redes sociais com seus discursos religiosos, o que também gerou diversas críticas.

Na última segunda-feira (29), a página Assembleianos de Valor divulgou que a decisão foi tomada após uma reunião entre representantes do Conselho Tutelar, os pais do adolescente, Erica e Marcelo, e o pastor Marcinho Silva, líder da Assembleia de Deus Avivamento Profético, onde Miguel costuma pregar. A determinação suspende por tempo indeterminado todas as atividades do jovem nas igrejas, resultando no cancelamento de sua agenda de compromissos religiosos.

Após a decisão do Conselho Tutelar, que inclui a suspensão das viagens e o uso das redes sociais com fins religiosos, o jovem usou seu perfil no Instagram para fazer uma publicação onde afirma que seu retorno será "assustador". Confira:

Além da proibição de pregar presencialmente, Miguel também deverá se afastar temporariamente das redes sociais. Com isso, fica impedido de utilizar seu perfil no Instagram, que conta com cerca de 1 milhão de seguidores, e de realizar pregações e revelações online. Outro ponto da decisão determina o retorno do jovem às aulas presenciais, encerrando sua participação no ensino a distância.

As medidas foram motivadas por uma série de controvérsias envolvendo o pastor mirim nas redes. Em um dos vídeos que circulam na internet, Miguel aparece rasgando exames médicos de uma mulher visivelmente emocionada, enquanto grita: “Eu rasgo o câncer, eu filtro o seu sangue e eu curo a leucemia”, o que gerou forte repercussão negativa.

Diante da gravidade da situação e das ameaças recebidas, os pais de Miguel acionaram o Ministério Público de São Paulo (MPSP). O caso passou a ser acompanhado pela Promotoria da Infância e da Juventude, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que orienta a atuação do órgão em situações de risco envolvendo menores de idade.

Miguel afirma que nasceu sem audição, sem cordas vocais e sem os tímpanos, mas teria sido curado milagrosamente aos três anos. Desde então, iniciou sua trajetória como pregador e diz ter recebido uma missão divina de espalhar sua mensagem religiosa por todo o país.