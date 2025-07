Nova portaria garante turismo mais acessível no Brasil; entenda

Uma nova portaria do Ministério do Turismo assegura mais investimentos em acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em equipamentos turísticos do Brasil. A novidade permitirá que empresas do setor possam acessar financiamentos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para promover adaptações em seus empreendimentos, garantindo mais acessibilidade, conforto e segurança para todos.

A assinatura da nova portaria foi feita na manhã desta quinta-feira (11/7), durante o evento "Turismo em Ação – Edição Pará", realizado no auditório da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em Belém. O momento contou com a presença de prefeitos de 37 municípios, além de diversas autoridades e representantes de movimentos sociais ligados à pauta da inclusão.

Dentre os presentes, a vereadora de Belém, Nay Barbalho, celebrou a assinatura ao lado do ministro do Turismo, Celso Sabino. Conforme a vereadora, essa conquista foi resultado direto da articulação junto ao ministro Celso Sabino, propondo que o Governo Federal criasse mecanismos de incentivo ao turismo acessível como forma de garantir o direito à mobilidade, ao lazer e à participação plena das pessoas com deficiência em ambientes turísticos.

“A inclusão só é real quando chega em todos os espaços, inclusive no turismo. Essa medida representa um passo concreto para que pessoas com deficiência possam vivenciar experiências com dignidade, respeito e autonomia”, destacou a vereadora Nay Barbalho, que tem forte atuação sobre os direitos das pessoas com deficiência no cenário político nacional.