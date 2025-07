Homem quebra pernas e desloca pé durante agachamento com 140 kg em academia

O estudante de Educação Física, Luis Pasetti, de 23 anos, quebrou as duas pernas e chegou a deslocar o pé direito enquanto fazia agachamento com 140 quilos em uma academia, que fica localizada na cidade de Campo Largo, no Paraná. O acidente ocorreu no dia 20 de junho e o momento foi registrado pelo próprio jovem em um vídeo que foi publicado recentemente nas mídias sociais.

Em entrevista ao portal G1, Luis explicou que o peso desceu de forma muito rápida, porque ele achava que havia travado o smith no final do exercício, uma barra guiada por trilhos que permite exercícios verticais muito utilizada em treinos de força e sustentação. O jovem até tentou relaxar as pernas para sair da máquina, porém foi nesse exato momento que ele foi empurrado para baixo pelo equipamento.

"Eu estava com 70 kg de cada lado, tentando controlar a descida e abaixando o máximo que conseguia. Na última repetição, senti que não iria conseguir mais e tentei travar a barra, mas ela não travou. Não sei qual o motivo de não ter conseguido, talvez pelo cansaço", disse.

Logo após o ocorrido, o jovem foi socorrido na academia, onde recebeu o devido apoio dos profissionais e responsáveis do espaço. Além do deslocamento do pé, Luis também fraturou as duas tíbias e as duas fíbulas, ossos que ficam na parte inferior da perna, e o jovem disse ainda que o seu erro foi “não ter aceitado a ajuda do amigo que estava com ele no momento do acidente”.

Cirurgia e Recuperação

O estudante do curso de Educação Física teve que passar por uma cirurgia nas duas pernas, mas agora já se encontra em casa. A recuperação de Luis está sendo sem curativos e pontos, porém o jovem ainda não pode apoiar os pés no chão e, em breve, ele será liberado para andar primeiro com muletas, a fim de facilitar a sua reabilitação.

"Não foi falha da máquina. Acredito que não tiveram falhas. Foi um acidente que poderia acontecer com qualquer um, em qualquer lugar. Por isso temos que estar extremamente atentos para que possamos evitar esse tipo de coisa", finalizou Luis.

