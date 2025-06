Homem morre após mal súbito em esteira de academia

Um homem de 47 anos morreu após sofrer um mal súbito enquanto se exercitava na esteira de uma academia no bairro Fernão Dias, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG). O caso aconteceu na noite de segunda-feira (16/6). Segundo testemunhas, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória por volta das 18h45.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e tentou reanimá-lo com manobras de ressuscitação cardiopulmonar por cerca de 40 minutos, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que assumiu o atendimento com suporte avançado. No entanto, o homem não respondeu e teve o óbito constatado ainda no local. A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil também foram acionadas.

Por meio de nota, a academia Pratique Fitness lamentou o ocorrido e informou que o aluno foi socorrido imediatamente por colaboradores e outros frequentadores do local, todos treinados em primeiros socorros. Ainda segundo a empresa, as manobras de suporte básico de vida foram iniciadas até a chegada dos profissionais de emergência.

A rede afirmou ainda que cumpre todas as normas legais e sanitárias vigentes, incluindo a capacitação contínua da equipe para situações de emergência. A academia disse estar à disposição da família da vítima e ressaltou que as causas da morte serão apuradas pelas autoridades competentes.

Por fim, a empresa pediu respeito à privacidade dos familiares da vítima.

