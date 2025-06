Casal de irmãos morre a caminho do velório da mãe

Um casal de irmãos, identificados como Celma e Isac Lopes dos Reis, ambos de 39 anos, morreram em um trágico acidente na BR-135, em Bocaiuva, no norte de Minas Gerais. Eles viajavam de São Paulo com destino ao município de Pedras de Maria da Cruz, onde participariam do velório da mãe, falecida recentemente. A tragédia ocorreu na última terça-feira (10), mas só foi divulgada recentemente pelos familiares.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros da região, o carro em que os irmãos estavam colidiu com uma carreta carregada de calcário e um caminhão de manutenção da Ecovias Norte Minas e o acidente fez com que a pista ficasse coberta por óleo, o que poderia provocar futuros acidentes e exigiu maior atenção dos bombeiros.

Além dos irmãos, outras três pessoas estavam no veículo. Elas foram socorridas com ferimentos e levadas para hospitais da região. Celma chegou a ser intubada ainda no local do acidente, mas morreu logo após dar entrada no hospital. Isac sofreu traumas abdominais graves, chegou a passar por uma cirurgia de emergência, mas também não resistiu aos ferimentos.

Os corpos dos irmãos foram levados para locais diferentes, mas ambos foram sepultados na última quinta-feira (12). Em nota oficial, a Prefeitura de Pedras de Maria da Cruz decretou luto de três dias pelas vítimas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)