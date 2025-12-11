Capa Jornal Amazônia
O que é a escala 5x2? Entenda as mudanças na jornada de trabalho

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que determina o fim da escala 6x1, dando direito a dois dias de descanso semanais aos trabalhadores

Lívia Ximenes
fonte

Com o fim da escala 6x1, é esperado o limite de até 36 horas semanais de trabalho (Freepik)

Nessa quarta-feira (10), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que determina a adoção da escala de trabalho 5x2. Atualmente, o Brasil segue o modelo 6x1, ou seja, o trabalhador tem direito a um dia de folga durante a semana. O texto segue para o Plenário do Senado.

O que é a escala 5x2?

A escala 5x2 consiste em cinco dias trabalhados e dois dias de descanso remunerados semanalmente.

O que muda com a PEC da escala 5x2?

  • A escala 6x1 fica proibida;
  • O limite máximo de trabalho é de 8 horas por dia;
  • A carga horária de trabalho, dividida em 5 dias, é de 36 horas semanais;
  • Os dias de descanso devem ser remunerados, consecutivos e, preferencialmente, aos sábados e domingos;
  • O salário não pode ser reduzido.

Como a escala 5x2 vai ser estabelecida no Brasil?

A partir da promulgação da PEC da escala 5x2, a adaptação deve ocorrer de maneira gradual no país. No ano seguinte, a jornada de trabalho é reduzida de 44 horas para 40 horas e, posteriormente, será abadita 1 hora por ano até chegar a 36 horas semanais. Durante o período de mudanças, é proibido cortes no salário. Confira o exemplo abaixo, caso seja promulgada ainda em 2025:

  • 2025: 44h/semana (carga horária atual)
  • 2026: 40h/semana
  • 2027: 39h/semana
  • 2028: 38h/semana
  • 2029: 37h/semana
  • 2030: 36h/semana (carga horária prevista)

.
