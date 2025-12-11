Brasil terá regras sobre uso de redes sociais por crianças e adolescentes; veja o que muda
Com a nova regulamentação do ECA Digital, governo busca garantir mais proteção aos jovens na internet; entenda as principais mudanças
Com a Austrália proibindo o uso de redes sociais para menores de 16 anos, o Brasil também começará a ter algumas regras que as plataformas deverão seguir, a partir de março de 2026. O objetivo é de garantir maior proteção e segurança a esse público na internet.
O ECA Digital, que virou lei em setembro, é uma proposta de atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), proposta pelo governo federal, visa ampliar a proteção dos menores no ambiente online, onde questões como assédio, exploração de dados e exposição a conteúdo impróprio têm sido cada vez mais recorrentes.
A nova legislação, que ainda precisa passar por algumas etapas legislativas antes de ser totalmente implementada, traz diversas mudanças importantes. Confira aqui o que muda.
Verificação da idade dos usuários
Tradicionalmente, muitas plataformas digitais, como redes sociais e jogos online, permitem que qualquer pessoa se cadastre fornecendo informações básicas, como nome, e-mail e data de nascimento. Nesse processo, o usuário pode simplesmente informar sua idade, ou seja, realizar uma autodeclaração.
Com a nova lei proposta pelo ECA Digital, as plataformas serão obrigadas a adotar métodos de verificação de idade mais rigorosos, sem depender de autodeclaração. Isso significa que as empresas não poderão mais confiar apenas nas informações fornecidas pelos usuários, e terão que adotar formas de garantir que a idade do usuário é realmente condizente com o que foi informado.
A verificação de idade pode ocorrer de diferentes maneiras:
Utilização de tecnologias de reconhecimento facial ou biometria: Algumas plataformas poderão usar algoritmos ou sistemas de inteligência artificial para analisar a imagem de um usuário e cruzar essas informações com bancos de dados públicos ou privados.
- Documentos de identificação: Outra possibilidade é pedir aos usuários que enviem uma foto de seus documentos de identidade (como CPF ou RG) para validar a idade informada.
- Verificação via bancos de dados públicos: Algumas plataformas poderão integrar seus sistemas a bases de dados governamentais ou outras fontes externas que forneçam informações oficiais sobre a idade das pessoas, ajudando a comprovar a veracidade dos dados.
Lojas de aplicativos, como Google Play Store e App Store, e sistemas operacionais, como Windows, Android e iOS, serão responsáveis por fazer a verificação de idade. Essa verificação ajudará a garantir que menores de 16 anos não acessem plataformas ou conteúdos destinados a maiores de idade.
VEJA MAIS
Vinculação de contas de menores de 16 Anos aos perfis dos responsáveis
Outro ponto essencial do ECA Digital é a exigência de que as contas de crianças e adolescentes sejam vinculadas aos perfis dos responsáveis legais (geralmente, pais ou responsáveis).
A ideia por trás dessa medida é garantir que os pais ou responsáveis tenham controle e acompanhamento sobre o uso da internet pelos filhos, prevenindo riscos de exposição a conteúdos inadequados e possíveis interações perigosas com estranhos.
A vinculação das contas vai garantir que os pais não só saibam o que os filhos estão fazendo nas redes sociais, mas também possam intervir proativamente se perceberem comportamentos inadequados ou preocupantes. Essas mudanças têm o potencial de criar um ambiente online mais seguro, permitindo que pais e responsáveis possam assumir um papel mais ativo na proteção dos filhos.
Como vai ser o tratamento de dados?
A abordagem faz parte do conceito chamado de Prova de Conhecimento Zero (Zero-Knowledge Proof). Em vez de saber o dia em que a pessoa nasceu, a plataforma receberia apenas um "sim" ou "não" para indicar se ela tem mais de 18 anos.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA