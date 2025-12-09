Brasil perde para a Alemanha nas quartas de final e se despede do Mundial feminino de handebol Estadão Conteúdo 09.12.25 15h23 Em um jogo emocionante, mas que não teve um final feliz, a seleção brasileira se despediu do Mundial feminino de handebol nesta terça-feira, ao ser derrotada pela Alemanha por 30 a 23, em partida válida pelas quartas de final da competição. Após engatar uma série de cinco vitórias, o Brasil voltou a amargar um revés no torneio. Antes, em partida que valia a primeira colocação no Grupo 4, as Leoas foram superadas pela a Noruega e se classificaram para esta fase como segunda colocada da chave. Com o resultado positivo nesta terça, a Alemanha enfrenta nas semifinais o vencedor do confronto entre Noruega e Montenegro, de olho em uma vaga na grande decisão da competição. Vindo de derrota, o time nacional entrou com a missão de superar as anfitriãs, uma das fortes candidatas ao título. Invicta, a Alemanha logo deslanchou no placar. Após um equilíbrio inicial, quando o marcador ainda indicava um apertado 4 a 3 para as europeias, as donas da casa encaixaram o seu jogo e abriram uma vantagem que chegou a cinco gols (9 a 4). A reação veio ainda na etapa inicial, quando a equipe verde e amarela reduziu a diferença para dois pontos. Essa intensidade, porém, não durou muito e a Alemanha foi para o intervalo com um 17 a 11 a seu favor. No segundo tempo, tendo o relógio como adversário, as Leoas foram para o tudo ou nada e, no final, conseguiram esboçar uma pressão com Bruna de Paula sendo o destaque. Nos últimos dez minutos, Jhennifer se aproveitou de um descuido das donas da casa e balançou a rede deixando a contagem em 25 a 22 para a Alemanha. As anfitriãs, no entanto, reagiram, voltaram a abrir vantagem e venceram o duelo fazendo a festa diante de sua torcida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave handebol Mundial feminino Brasil Alemanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Futebol Dono do Diogão não assina acordo e Bragantino ‘perde’ R$ 300 mil da CBF para reforma de estádio Clube deve mandar partidas do Parazão no estádio de Augusto Corrêa, cidade vizinha a Bragança. 09.12.25 15h43 Futebol Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém Informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Miltoniel Santos. 09.12.25 14h23 MMA Sport Club Paulo Victor "Menor CZS" conquista o cinturão após cinco rounds de batalha no Shooto Brasil 134 09.12.25 13h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04