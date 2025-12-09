Brasil perde para a Alemanha nas quartas de final e se despede do Mundial feminino de handebol

Em um jogo emocionante, mas que não teve um final feliz, a seleção brasileira se despediu do Mundial feminino de handebol nesta terça-feira, ao ser derrotada pela Alemanha por 30 a 23, em partida válida pelas quartas de final da competição.

Após engatar uma série de cinco vitórias, o Brasil voltou a amargar um revés no torneio. Antes, em partida que valia a primeira colocação no Grupo 4, as Leoas foram superadas pela a Noruega e se classificaram para esta fase como segunda colocada da chave.

Com o resultado positivo nesta terça, a Alemanha enfrenta nas semifinais o vencedor do confronto entre Noruega e Montenegro, de olho em uma vaga na grande decisão da competição.

Vindo de derrota, o time nacional entrou com a missão de superar as anfitriãs, uma das fortes candidatas ao título. Invicta, a Alemanha logo deslanchou no placar. Após um equilíbrio inicial, quando o marcador ainda indicava um apertado 4 a 3 para as europeias, as donas da casa encaixaram o seu jogo e abriram uma vantagem que chegou a cinco gols (9 a 4).

A reação veio ainda na etapa inicial, quando a equipe verde e amarela reduziu a diferença para dois pontos. Essa intensidade, porém, não durou muito e a Alemanha foi para o intervalo com um 17 a 11 a seu favor.

No segundo tempo, tendo o relógio como adversário, as Leoas foram para o tudo ou nada e, no final, conseguiram esboçar uma pressão com Bruna de Paula sendo o destaque. Nos últimos dez minutos, Jhennifer se aproveitou de um descuido das donas da casa e balançou a rede deixando a contagem em 25 a 22 para a Alemanha. As anfitriãs, no entanto, reagiram, voltaram a abrir vantagem e venceram o duelo fazendo a festa diante de sua torcida.