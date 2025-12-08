Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais

Após a conquista do acesso à Série A, a torcida do Remo vive a expectativa de contratações de jogadores, além do novo treinador. O executivo de futebol do Leão Azul, Marcos Braz, esteve no Bom Dia Pará, da TV Liberal, e falou sobre renovações de contrato, formação de elenco e também sobre o andamento das negociações com um novo técnico, já que Guto Ferreira, que terminou a temporada comandando o Remo, não aceitou permanecer na equipe azulina para a temporada 2026 e afirmou, que o principal objetivo da temporada que vem é manter o Leão Azul na elite do futebol nacional.

Marcos Braz falou das dificuldades em contratar jogadores, da forma como vem sendo trabalhada as negociações para as chegadas de novos atletas. O executivo afirmou que é necessário ser honesto com os atletas para que eles aceitem desembarcar em Belém.

“Há meses estávamos na Série C. Isso é um fator que temos que botar sempre na atmosfera, pois quando você traz um jogador agora, com mais responsabilidade ainda a nível de Série A, você tem que fazer o convencimento também da parte estrutural. E você precisa ser honesto e falar de possibilidades do que teremos para frente e o que temos na atualidade”, disse.

Prioridade para 2026

De volta à Série A depois de 31 anos, o Remo terá dificuldades para conseguir montar o elenco de 2026. Para Marcos Braz, o clube já definiu qual o principal objetivo da temporada e afirmou que as contratações terão um perfil de acordo com as metas traçadas pela diretoria.

“O Remo vem fazendo o ‘dever de casa’, mas nesse ponto, nesse momento, temos que decidir qual será o objetivo do Remo em 2026 e o objetivo é permanecer na elite do futebol brasileiro. E a partir daí fazer ou tentar fazer com que todas as contratações sejam dentro desse quadro e é no que estamos trabalhando”, falou.

Novo técnico

Com o fim da negociação com o técnico Guto Ferreira, o Remo partiu para outros planos. Duas posições caminham nos bastidores azulinos, são eles: Cuca, que está sem clube e Thiago Nunes, que comanda a LDU, do Equador. Marcos Braz não citou nomes, mas informou que as tratativas seguem e que atletas que caíram da Série A, possuem mercado no Remo.

“O treinador se enquadra dentro do objetivo principal dentro da temporada 2026. Estamos com algumas tratativas em relação aos treinadores e comissão técnica. Dentro dessa tratativa tentamos a renovação do Guto Ferreira, parou-se no quesito de questionamento da parte contratual e avançamos para outros nomes. Já conversei com alguns técnicos, existem muitas situações em que o técnico é oferecido e aparece na imprensa que fomos atrás do treinador A, B ou C. Estamos fazendo [a procura do técnico] com muita tranquilidade, tanto que o mapeamento de todos os atletas que caíram da Série A, que também acreditamos que seja um fato facilitador, já que atletas que passaram três, quatro, cinco anos na Série A, têm dificuldades de jogar a Série B e estamos trabalhando incansavelmente para ter um 2026 como de 2025”, comentou.

Guto Ferreira levou o Leão ao acesso, mas não irá permanecer no clube em 2026 (Thiago Gomes / O Liberal)

Sem leilão

Ativo no mercado, o Remo busca reforçar o elenco para uma temporada que será cheia, do início ao fim do ano. Marcos Braz salientou que o Remo entra na luta por jogadores, mas que não vai entrar em leilão por atletas e que o clube azulino irá contratar pelo que o atleta vem produzindo, não pelo nome.

“Um ponto é que iremos para o enfrentamento com quem quer que seja, mas nós não vamos contratar só pelo nome. Precisamos fazer diferente, para que os resultados sejam diferentes. Se entramos no processo de trazer só jogador que tem nome e histórico, isso não sustenta os objetivos que o Remo irá querer para 2026. Precisamos de jogadores mais novos, não aqueles de 20, mas aqueles de 24, 25 e 26, com caixa, com pulmão, para aguentar as viagens. Eu sou conhecedor da logística de um grau facilitador dos eixos Rio de Janeiro, São Paulo Minas Gerais além dos fretamentos que fazem uma diferença enorme. Então temos que ter jogadores que aguente toda a temporada”, disse.

O "queridinho" da galera

Sensação da Série B, o Remo foi visto e recebeu a torcida de várias pessoas do meio do futebol. Marcos Braz afirmou que o Remo virou o “queridinho” dos amantes de futebol e disse que é sempre importante exaltar o feito do clube, principalmente pelo que o Fenômeno Azul proporcionou nesse período de Série B nas arquibancadas tanto do Baenão quanto do Mangueirão.

“[O Remo] É recebido com surpresa, a reta final [da Série B], o Remo virou o ‘queridinho nacional’. Muitas pessoas influentes no futebol brasileiro para que o Remo voltasse à elite do futebol brasileiro, pelo que o Norte representa, pelo que representa a paixão do paraense pelo futebol. Foi uma excelente atmosfera ter o Remo voltado à elite, é muito importante falarmos desse feito que partiu de todos e principalmente a torcida remista”, falou.

Mercado

À frente das negociações tanto de saídas quanto de chegadas no Baenão, Marcos Braz falou que o clube é bem tratado nas negociações e que vem trabalhando tentando convencer jogadores a defenderem a Camisa do Remo. Braz afirmou que a existe muita conversa, pontos de vistas diferentes entre clube e jogadores, mas que tenta ao máximo, fazer com que os atletas abracem o projeto e que não venham atuar no clube apenas por dinheiro.

“O mercado está sendo bem receptivo com o Remo, é claro que eu gosto de pontuar e tenho sido chato nessa questão. Eu falo claramente que precisamos avançar nas partes estruturais, digo que na parte humana da estrutura foi uma grata surpresa e vou para o processo de convencimento e aí cito a cidade, do peixe, da região e tenho que vender e vou amenizando e humanizando e digo que jogaremos sempre para 40 mil pessoas. Então é legal estar em um clube estruturado das regiões mais estruturadas do Brasil? É, mas é mais legal você jogar para 40 mil pessoas ao longo de 2026”, comentou.

Renovações

O clube já renovou com o goleiro Ygor Vinhas e com o lateral-direito Marcelinho, mas outros jogadores seguirão seu caminho longe de Belém, porém alguns ficarão para 2026. Braz afirmou que a prioridade dentro do clube é renovar com quem já esteja adaptado a Belém.

“Quando acabou a Série B, os jogadores que a gente entendia que os atletas que estavam adaptados aqui [seriam prioridade], fizemos um esforço para que eles continuassem aqui, pois não fazia sentido, jogador adaptado em Belém e nós corrermos o risco para trazer outro, mesmo que esse atleta tivesse um pouco abaixo do nível de outras contratações. Existe uma cobrança por jogadores, mas estamos renovando primeiro, ajustando quem estava aqui, quais os jogadores iremos ficar tranquilo para a posição e para aí sim, irmos para o mercado através das análises e estudos que estamos fazendo”, finalizou.