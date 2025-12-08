Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense O Liberal 08.12.25 9h37 Jogador deixou o Leão Azul após duas temporadas (Reprodução / Instagram / Léo Lang) Após duas temporadas como reserva de Marcelo Rangel, o goleiro Léo Lang anunciou sua saída do Remo. Por meio das redes sociais, o arqueiro se despediu da equipe azulina após o acesso à Série A. O jogador estava no clube desde 2024. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Foram duas temporadas intensas, desafiadoras e inesquecíveis vestindo a camisa do Clube do Remo. Aqui vivi momentos que levarei comigo para sempre! Juntos fomos campeões estaduais e conseguimos dois grandes acessos que ficarão marcados na história e no meu coração como atleta", escreveu Lang em uma publicação compartilhada no Instagram. Ainda na mensagem, o goleiro agradeceu ao clube azulino, à comissão técnica e aos jogadores com quem dividiu vestiários, além de destacar a fé em Nossa Senhora de Nazaré. VEJA MAIS Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 "Agradeço a cada companheiro de equipe, comissão técnica e staff que caminharam lado a lado conosco nesse período. Agradeço também à diretoria pela confiança e pela oportunidade de defender este clube gigante. Hoje me despeço, mas levo comigo muito aprendizado, carinho e orgulho por ter feito parte dessa caminhada. O Remo sempre fará parte da minha história. Agradeço a Deus, à minha família e pelas intercessões de Nossa Senhora de Nazaré por ter me sustentado até aqui!", completou o jogador. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Lang tem 27 anos e é natural do Mato Grosso. O goleiro chegou ao Remo em 2024 para ser o reserva da posição, que teve Marcelo Rangel como titular absoluto. Com a camisa azulina, esteve na campanha do acesso às Séries B e A, além de ter conquistado o título do Campeonato Paraense de 2025. Ao todo, foram seis jogos nas duas temporadas em Belém. Neste ano, o goleiro entrou em campo quatro vezes, duas no Parazão e duas na Série B. Além do Remo, Léo Lang passou pelo Tombense-MG, América-MG, Inter de Minas, Vila Nova-GO e Fluminense pelas categorias de base. Ainda não está definido para qual clube o jogador vai, mas, conforme as informações, ele pode acertar com o Caxias-RS para 2026. 