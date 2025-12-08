Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 08.12.25 7h00 Às 16h45, Torino e Milan jogarão pelo Campeonato Italiano (X/ @TorinoFC_1906) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (08/12), incluem partidas pelo Campeonato Argentino, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais. Às 17h, o Wolverhampton jogará contra o Manchester United pelo Campeonato Inglês. No mesmo horário, o Gimnasia enfrentará o Estudiantes pela Série A argentina. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Gimnasia x Estudiantes - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Osasuna x Levante - 17h - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Wolverhampton x Manchester United - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Pisa x Parma - 11h - Disney+ Udinese x Genoa - 14h - XSports e Disney+ Torino x Milan - 16h45 - Disney+ Campeonato Português Vitória SC x Gil Vicente - 17h30 - XSports Onde assistir ao jogo de Wolverhampton e United; veja o horário O jogo entre Wolverhampton x United terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Gimnasia e Estudiantes; veja o horário O jogo entre Gimnasia x Estudiantes terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Torino e Milan; veja o horário O jogo entre Torino x Milan terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Vitória e Gil Vicente; veja o horário O jogo entre Vitória de Guimarães x Gil Vicente terá transmissão ao vivo pela XSports, às 17h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 17h - Gimnasia x Estudiantes - Campeonato Argentino 17h - Osasuna x Levante - La Liga 17h - Wolverhampton x Manchester United - Premier League SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+ 11h - Pisa x Parma - Campeonato Italiano 14h - Udinese x Genoa - Campeonato Italiano 16h45 - Torino x Milan - Campeonato Italiano 17h - Gimnasia x Estudiantes - Campeonato Argentino 17h - Osasuna x Levante - La Liga 17h - Wolverhampton x Manchester United - Premier League Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. 