Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (08/12), incluem partidas pelo Campeonato Argentino, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais.

Às 17h, o Wolverhampton jogará contra o Manchester United pelo Campeonato Inglês. No mesmo horário, o Gimnasia enfrentará o Estudiantes pela Série A argentina.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Gimnasia x Estudiantes - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Osasuna x Levante - 17h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Wolverhampton x Manchester United - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Pisa x Parma - 11h - Disney+ Udinese x Genoa - 14h - XSports e Disney+ Torino x Milan - 16h45 - Disney+

Campeonato Português

Vitória SC x Gil Vicente - 17h30 - XSports

Onde assistir ao jogo de Wolverhampton e United; veja o horário

O jogo entre Wolverhampton x United terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Gimnasia e Estudiantes; veja o horário

O jogo entre Gimnasia x Estudiantes terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Torino e Milan; veja o horário

O jogo entre Torino x Milan terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Vitória e Gil Vicente; veja o horário

O jogo entre Vitória de Guimarães x Gil Vicente terá transmissão ao vivo pela XSports, às 17h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

17h - Gimnasia x Estudiantes - Campeonato Argentino 17h - Osasuna x Levante - La Liga 17h - Wolverhampton x Manchester United - Premier League

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

11h - Pisa x Parma - Campeonato Italiano 14h - Udinese x Genoa - Campeonato Italiano 16h45 - Torino x Milan - Campeonato Italiano 17h - Gimnasia x Estudiantes - Campeonato Argentino 17h - Osasuna x Levante - La Liga 17h - Wolverhampton x Manchester United - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.