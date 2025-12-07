Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/12) pelo Brasileirão

Internacional x RB Bragantino disputam hoje, domingo (07/12), uma partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bragantino é o 9° colocado do Brasileirão e acumula 14 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 44 gols marcados e 54 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Inter está em 18° lugar e soma 10 vitórias, 11 empates, 16 derrotas, 41 gols marcados e 56 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Internacional x Bragantino: prováveis escalações

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Rafael Borré). Técnico: Abel Braga.

Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Jhon Jhon e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 07 de dezembro de 2025, 16h