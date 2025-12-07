Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/12) pelo Brasileirão Internacional e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 07.12.25 15h00 O Bragantino soma 7 pontos a mais que o Inter no Brasileirão (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino) Internacional x RB Bragantino disputam hoje, domingo (07/12), uma partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Internacional x Bragantino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bragantino é o 9° colocado do Brasileirão e acumula 14 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 44 gols marcados e 54 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Inter está em 18° lugar e soma 10 vitórias, 11 empates, 16 derrotas, 41 gols marcados e 56 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (07/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Campeonato Espanhol, Campeonato Argentino e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão Fluminense e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão Botafogo e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Internacional x Bragantino: prováveis escalações Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Rafael Borré). Técnico: Abel Braga. Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gustavinho, Gabriel e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Jhon Jhon e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini. FICHA TÉCNICA Internacional x Red Bull Bragantino Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 07 de dezembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave RB Bragantino Internacional brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Internacional x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/12) pelo Brasileirão Internacional e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 07.12.25 15h00 Campeonato Brasileiro Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão Fluminense e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 07.12.25 15h00 Campeonato Brasileiro Atlético x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão Atlético-MG e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 07.12.25 15h00 Campeonato Brasileiro Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão Botafogo e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 07.12.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Flamengo em Belém Jogo do Flamengo em Belém agita rotina e empolga torcedores paraenses Rodrigo Braga, torcedor do Flamengo, está animado para a partida e espera ver de perto os maiores ídolos: Gabigol e Arrascaeta 07.01.24 7h00