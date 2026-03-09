Paysandu e Cametá dominam seleção do Parazão 2026; Remo aparece com apenas um nome na lista Com cinco jogadores na lista e prêmios individuais, Papão foi o clube mais representado; Cametá colocou três nomes O Liberal 09.03.26 22h03 A festa de encerramento do Campeonato Paraense 2026 reuniu, na noite desta segunda-feira (9), atletas, dirigentes e convidados para a divulgação da seleção dos melhores jogadores da competição. Como refletiu a campanha que terminou com o título, o Paysandu foi o clube com maior presença na lista, com cinco atletas escolhidos: Edilson, Castro, Pedro Henrique, Marcinho e Ítalo, além do técnico Júnior Rocha. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Entre os destaques está o meia Marcinho, camisa 10 e capitão bicolor, eleito também o Craque do Parazão. Peça central na campanha do título, o jogador foi um dos nomes mais consistentes da equipe, principalmente nos clássicos contra o Remo. Outro reconhecimento importante para o Papão foi o prêmio de Revelação do campeonato, entregue ao volante Pedro Henrique. Formado nas categorias de base do clube, o jovem se firmou no elenco profissional nesta temporada e ganhou espaço durante a campanha vitoriosa. Além do Paysandu, o Cametá também teve presença significativa na seleção do campeonato, com três representantes: o goleiro João Manoel, o lateral-esquerdo Luciano Taboca — recentemente contratado pelo Paysandu — e o meio-campista Germano. Confira a lista completa da Seleção do Parazão: João Manoel - Cametá Edilson - Paysandu Marlon - Remo Castro - Paysandu Luciano Taboca - Cametá Germano - Cametá Pedro Henrique - Paysandu Marcinho - Paysandu Ítalo - Paysandu Debu - Capitão Poço João Pedro - Remo Júnior Rocha - Paysandu Outros prêmios: Artilheiro: Italo - Paysandu (6 gols) Revelação: Pedro Henrique - Paysandu Craque: Marcinho - Paysandu Craque supercopa: Eduardo Melo - Remo Craque da Copa Grão-Pará: Lucas Santos - Capitão Poço Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL A SELEÇÃO Paysandu e Cametá dominam seleção do Parazão 2026; Remo aparece com apenas um nome na lista Com cinco jogadores na lista e prêmios individuais, Papão foi o clube mais representado; Cametá colocou três nomes 09.03.26 22h03 Campeonato Português Tondela x Rio Ave: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/03) pela Liga Portugal Tondela e Rio Ave jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 09.03.26 16h15 Campeonato Espanhol Espanyol x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/03) por La Liga Espanyol e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 09.03.26 16h00 Série A italiana Lazio x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/03) pelo Campeonato Italiano Lazio e Sassuolo jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 09.03.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Djokovic sofre para eliminar norte-americano e alcança as oitavas de final em Indian Wells 10.03.26 0h07 FUTEBOL Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube 09.03.26 14h41 FUTEBOL Remo: Léo Condé projeta jogo com o Fluminense e cita possíveis saídas de jogadores Novo técnico foi apresentado no Baenão e afirmou que análises serão feitas para fazer um elenco equilibrado 09.03.26 17h24 DEU PAPÃO! Em clássico emocionante, Paysandu empata com o Remo e conquista o 51º título paraense O Papão segurou o empate por 0 a 0 num jogo emocionante do inícuio ao fim, confirmando a vantagem construída no jogo de ida e levantando a taça estadual 08.03.26 19h05