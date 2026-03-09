Paysandu e Cametá dominam seleção do Parazão 2026; Remo aparece com apenas um nome na lista

A festa de encerramento do Campeonato Paraense 2026 reuniu, na noite desta segunda-feira (9), atletas, dirigentes e convidados para a divulgação da seleção dos melhores jogadores da competição. Como refletiu a campanha que terminou com o título, o Paysandu foi o clube com maior presença na lista, com cinco atletas escolhidos: Edilson, Castro, Pedro Henrique, Marcinho e Ítalo, além do técnico Júnior Rocha.

Entre os destaques está o meia Marcinho, camisa 10 e capitão bicolor, eleito também o Craque do Parazão. Peça central na campanha do título, o jogador foi um dos nomes mais consistentes da equipe, principalmente nos clássicos contra o Remo.

Outro reconhecimento importante para o Papão foi o prêmio de Revelação do campeonato, entregue ao volante Pedro Henrique. Formado nas categorias de base do clube, o jovem se firmou no elenco profissional nesta temporada e ganhou espaço durante a campanha vitoriosa.

Além do Paysandu, o Cametá também teve presença significativa na seleção do campeonato, com três representantes: o goleiro João Manoel, o lateral-esquerdo Luciano Taboca — recentemente contratado pelo Paysandu — e o meio-campista Germano.

Confira a lista completa da Seleção do Parazão:

João Manoel - Cametá

Edilson - Paysandu

Marlon - Remo

Castro - Paysandu

Luciano Taboca - Cametá

Germano - Cametá

Pedro Henrique - Paysandu

Marcinho - Paysandu

Ítalo - Paysandu

Debu - Capitão Poço

João Pedro - Remo

Júnior Rocha - Paysandu

Outros prêmios:

Artilheiro: Italo - Paysandu (6 gols)

Revelação: Pedro Henrique - Paysandu

Craque: Marcinho - Paysandu

Craque supercopa: Eduardo Melo - Remo

Craque da Copa Grão-Pará: Lucas Santos - Capitão Poço

