Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos'

A Remo perdeu o título do Parazão para o Paysandu no último final de semana, após empate sem gols no clássico Re-Pa. A perda do Estadual com todo o investimento feito pelo clube, que está na disputa da Série A, fez o presidente azulino, Tonhão, falar sobre o assunto na apresentação do técnico Léo Condé. O mandatário remista pediu desculpas à torcida e disse que faltou ‘sangue nos olhos’ para derrotar o maior rival.

O presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, lamentou a perda do título do Parazão e falou que o Remo precisa seguir em frente, sem inventar desculpas. O mandatário azulino afirmou que a campanha do clube foi bem abaixo das tradições e que não basta ter um elenco forte e competitivo, se faltar garra e foco dentro dele.

“Lamentar a perda do Parazão não estava na nossa programação, mas para ser bem verdadeiro, confesso que campanha não foi digna do Remo. Infelizmente tivemos altos e baixos no decorrer do campeonato e chegamos à final graças a melhor qualidade do nosso elenco. Por isso chegamos à final, mas isso não basta para ganhar campeonato, jogar clássicos. Precisávamos muito mais de garra, foco, ‘sangue nos olhos’ para jogar contra o nosso principal adversário, coisa que não aconteceu, principalmente no primeiro jogo que eles ganharam e não conseguimos reverter. Quero pedir desculpas à nossa torcida, mas temos que olhar para frente e não adianta ficar chorando o leite derramado, inventar desculpas ou justificativas”, disse.

Tonhão avaliou o que ocorreu, afirmou que é preciso tirar lições de todas as coisas que ocorreram no confronto diante do Paysandu. Para o mandatário remista, é necessário seguir o planejamento e focar na Série A, que é a principal competição do clube na temporada.

“Nós perdemos, temos consciência e vamos procurar corrigir os erros, tirar lições dessa competição e prosseguir na nossa temporada, que está apenas iniciando. Nossa principal competição é o Brasileiro da Série A e para isso, fizemos uma mudança na comissão técnica antes mesmo de acabar o campeonato [Paraense], trazendo o Léo Condé para comandar o time no restante das competições que iremos disputar. Temos certeza que ele irá realizar um grande trabalho e vamos conquistar nossos objetivos na temporada, desejando a ele boa sorte, que Nossa Senhora de Nazaré te ilumine nessa nova caminhada”, falou.

Com a perda do título estadual, o Remo viu o Paysandu chegar à 51ª conquista do Parazão, aumentando a vantagem bicolor em números de títulos, já que o Leão Azul permaneceu com 48 conquistas ao longo da história.