Após perder o Parazão, Tonhão pede desculpas à torcida do Remo e diz que faltou 'sangue nos olhos' Presidente do Remo afirmou que a campanha do Remo no Parazão não foi digna da história do clube Fábio Will 09.03.26 14h41 Presidente do Remo falou na coletiva de apresentação do técnico Léo Condé (Sandro Galtran / Remo) A Remo perdeu o título do Parazão para o Paysandu no último final de semana, após empate sem gols no clássico Re-Pa. A perda do Estadual com todo o investimento feito pelo clube, que está na disputa da Série A, fez o presidente azulino, Tonhão, falar sobre o assunto na apresentação do técnico Léo Condé. O mandatário remista pediu desculpas à torcida e disse que faltou ‘sangue nos olhos’ para derrotar o maior rival. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, lamentou a perda do título do Parazão e falou que o Remo precisa seguir em frente, sem inventar desculpas. O mandatário azulino afirmou que a campanha do clube foi bem abaixo das tradições e que não basta ter um elenco forte e competitivo, se faltar garra e foco dentro dele. “Lamentar a perda do Parazão não estava na nossa programação, mas para ser bem verdadeiro, confesso que campanha não foi digna do Remo. Infelizmente tivemos altos e baixos no decorrer do campeonato e chegamos à final graças a melhor qualidade do nosso elenco. Por isso chegamos à final, mas isso não basta para ganhar campeonato, jogar clássicos. Precisávamos muito mais de garra, foco, ‘sangue nos olhos’ para jogar contra o nosso principal adversário, coisa que não aconteceu, principalmente no primeiro jogo que eles ganharam e não conseguimos reverter. Quero pedir desculpas à nossa torcida, mas temos que olhar para frente e não adianta ficar chorando o leite derramado, inventar desculpas ou justificativas”, disse. VEJA MAIS Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense Tonhão avaliou o que ocorreu, afirmou que é preciso tirar lições de todas as coisas que ocorreram no confronto diante do Paysandu. Para o mandatário remista, é necessário seguir o planejamento e focar na Série A, que é a principal competição do clube na temporada. “Nós perdemos, temos consciência e vamos procurar corrigir os erros, tirar lições dessa competição e prosseguir na nossa temporada, que está apenas iniciando. Nossa principal competição é o Brasileiro da Série A e para isso, fizemos uma mudança na comissão técnica antes mesmo de acabar o campeonato [Paraense], trazendo o Léo Condé para comandar o time no restante das competições que iremos disputar. Temos certeza que ele irá realizar um grande trabalho e vamos conquistar nossos objetivos na temporada, desejando a ele boa sorte, que Nossa Senhora de Nazaré te ilumine nessa nova caminhada”, falou. Com a perda do título estadual, o Remo viu o Paysandu chegar à 51ª conquista do Parazão, aumentando a vantagem bicolor em números de títulos, já que o Leão Azul permaneceu com 48 conquistas ao longo da história. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a tonhão remo futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 