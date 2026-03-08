Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa

Todo Re-Pa costuma ser decidido nos detalhes. Mesmo quando o resultado termina em empate, como ocorreu no clássico que definiu o Parazão, a partida sempre revela seus heróis e vilões — aqueles que fazem a diferença, seja de forma positiva ou negativa. No duelo deste domingo, ficou evidente que Remo e Paysandu têm peças capazes de influenciar diretamente no rumo do jogo, ainda que nem sempre para o bem.

Do lado azulino, talvez o principal destaque positivo seja justamente um nome que há muito tempo sustenta a equipe nos momentos mais delicados. Sem Marcelo Rangel, o Remo perde em vários aspectos, sobretudo na liderança dentro de campo. Seguro, o goleiro azulino evitou gols e salvou o time em momentos em que o restante da equipe parecia falhar.

Se o arqueiro impede o avanço decisivo dos adversários, o ataque remista acabou apresentando um vilão. A quantidade de chances desperdiçadas foi grande.Durante o tempo em que esteve em campo, o atacante João Pedro perdeu pelo menos três oportunidades claras. Na primeira etapa, foi desarmado por Luccão. Já no segundo tempo, quem apareceu para impedir a finalização foi Edílson.

VEJA MAIS

Quando conseguiu concluir as jogadas, faltou força ou pontaria. Enquanto Alef Manga e Pikachu ao menos tentaram levar perigo, João Pedro pareceu assistir ao jogo passar em alguns momentos.

Entre os bicolores, um dos nomes mais aclamados foi o atacante Thayllon. O jogador deu trabalho à defesa remista, finalizou diversas vezes e mostrou movimentação constante. Ainda assim, voltou a esbarrar na qualidade defensiva de Marcelo Rangel. Enquanto esteve em campo, não houve descanso para a defesa azulina.

O mesmo não se pode dizer do meio-campo bicolor. Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho não conseguiram se encaixar ao longo da partida. Como consequência, o setor acumulou perdas de bola e abriu espaços que permitiram ao Remo manter pressão durante boa parte do clássico, não o suficiente para evitar o título bicolor após o empate sem gols.