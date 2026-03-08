Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes O Liberal 08.03.26 19h08 O atacante João Pedro segue deixando a desejar na ofensiva azulina. (Igor Mota / O Liberal) Todo Re-Pa costuma ser decidido nos detalhes. Mesmo quando o resultado termina em empate, como ocorreu no clássico que definiu o Parazão, a partida sempre revela seus heróis e vilões — aqueles que fazem a diferença, seja de forma positiva ou negativa. No duelo deste domingo, ficou evidente que Remo e Paysandu têm peças capazes de influenciar diretamente no rumo do jogo, ainda que nem sempre para o bem. Do lado azulino, talvez o principal destaque positivo seja justamente um nome que há muito tempo sustenta a equipe nos momentos mais delicados. Sem Marcelo Rangel, o Remo perde em vários aspectos, sobretudo na liderança dentro de campo. Seguro, o goleiro azulino evitou gols e salvou o time em momentos em que o restante da equipe parecia falhar. Se o arqueiro impede o avanço decisivo dos adversários, o ataque remista acabou apresentando um vilão. A quantidade de chances desperdiçadas foi grande.Durante o tempo em que esteve em campo, o atacante João Pedro perdeu pelo menos três oportunidades claras. Na primeira etapa, foi desarmado por Luccão. Já no segundo tempo, quem apareceu para impedir a finalização foi Edílson. VEJA MAIS Torcidas de Paysandu e Remo fazem festa impressionante no Mangueirão; veja As torcidas de Paysandu e Remo não fizeram os já tradicionais mosaicos, no entanto, as homenagens realizadas, como habitual, foram destaques No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense Campeão paraense poderá celebrar título com torcida no estacionamento do Mangueirão Informação foi confirmada pelo diretor do estádio, Maurício Bororó, em entrevista à Rádio Liberal+. Quando conseguiu concluir as jogadas, faltou força ou pontaria. Enquanto Alef Manga e Pikachu ao menos tentaram levar perigo, João Pedro pareceu assistir ao jogo passar em alguns momentos. Entre os bicolores, um dos nomes mais aclamados foi o atacante Thayllon. O jogador deu trabalho à defesa remista, finalizou diversas vezes e mostrou movimentação constante. Ainda assim, voltou a esbarrar na qualidade defensiva de Marcelo Rangel. Enquanto esteve em campo, não houve descanso para a defesa azulina. O mesmo não se pode dizer do meio-campo bicolor. Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho não conseguiram se encaixar ao longo da partida. Como consequência, o setor acumulou perdas de bola e abriu espaços que permitiram ao Remo manter pressão durante boa parte do clássico, não o suficiente para evitar o título bicolor após o empate sem gols. ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Futebol Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes 08.03.26 19h08 DEU PAPÃO! 