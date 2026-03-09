West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa da Inglaterra West Ham e Brentford jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.03.26 15h00 Ambos West Ham e Brentford passaram por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas suas últimas partidas (X/ @BrentfordFC) West Ham x Brentford disputam hoje, segunda-feira (09/03), a quinta rodada da Copa da Inglaterra. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no London Stadium, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir West Ham x Brentford ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na Premier League, o Brentford é o 7° colocado e acumula um total de 13 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 44 gols marcados e 40 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrotas em suas últimas partidas. Já o West Ham é o 18° colocado do Campeonato Inglês com 7 vitórias, 7 empates, 15 derrotas, 35 gols marcados e 54 gols sofridos. O time também passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota em seus últimos jogos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira West Ham x Brentford: prováveis escalações West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Diouf; Magassa, Bowen, Fernandes, Lucas Paquetá e Summerville; Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santo. Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van der Berg e Hickey; Yarmolyuk, Henderson, Ouattara, Schade e Damsgaard; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews. FICHA TÉCNICA West Ham x Brentford Copa da Inglaterra Local: London Stadium, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 09 de março de 2026, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje West Ham Brentford Copa da Inglaterra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.03.26 20h30 Copa do Brasil Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 12.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58