West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa da Inglaterra

West Ham x Brentford disputam hoje, segunda-feira (09/03), a quinta rodada da Copa da Inglaterra. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no London Stadium, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir West Ham x Brentford ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na Premier League, o Brentford é o 7° colocado e acumula um total de 13 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 44 gols marcados e 40 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrotas em suas últimas partidas.

Já o West Ham é o 18° colocado do Campeonato Inglês com 7 vitórias, 7 empates, 15 derrotas, 35 gols marcados e 54 gols sofridos. O time também passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota em seus últimos jogos.

West Ham x Brentford: prováveis escalações

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Diouf; Magassa, Bowen, Fernandes, Lucas Paquetá e Summerville; Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van der Berg e Hickey; Yarmolyuk, Henderson, Ouattara, Schade e Damsgaard; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

FICHA TÉCNICA

West Ham x Brentford

Copa da Inglaterra

Local: London Stadium, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 09 de março de 2026, 16h30