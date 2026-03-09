Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa da Inglaterra

West Ham e Brentford jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Ambos West Ham e Brentford passaram por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas suas últimas partidas (X/ @BrentfordFC)

West Ham x Brentford disputam hoje, segunda-feira (09/03), a quinta rodada da Copa da Inglaterra. O jogo começa às 16h30 (horário de Brasília), no London Stadium, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir West Ham x Brentford ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na Premier League, o Brentford é o 7° colocado e acumula um total de  13 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 44 gols marcados e 40 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrotas em suas últimas partidas.

Já o West Ham é o 18° colocado do Campeonato Inglês com 7 vitórias, 7 empates, 15 derrotas, 35 gols marcados e 54 gols sofridos. O time também passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota em seus últimos jogos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo
La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

West Ham x Brentford: prováveis escalações

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Diouf; Magassa, Bowen, Fernandes, Lucas Paquetá e Summerville; Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van der Berg e Hickey; Yarmolyuk, Henderson, Ouattara, Schade e Damsgaard; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

FICHA TÉCNICA
West Ham x Brentford
Copa da Inglaterra
Local: London Stadium, em Londres, Inglaterra
Data/Horário: 09 de março de 2026, 16h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

West Ham

Brentford

Copa da Inglaterra
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

NÃO DEU ÁGUIA

Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil

Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase

12.03.26 23h56

Futebol

Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária

Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação

12.03.26 20h30

Copa Libertadores da América

Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores

Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

12.03.26 20h30

Copa do Brasil

Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil

Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

12.03.26 20h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária

Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação

12.03.26 20h30

CLASSIFICADO!

Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil

Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho

11.03.26 23h27

NÃO DEU ÁGUIA

Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil

Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase

12.03.26 23h56

BRASILEIRÃO

Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão

Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.

12.03.26 20h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda