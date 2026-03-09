Capa Jornal Amazônia
Espanyol x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/03) por La Liga

Espanyol e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Espanyol soma 19 pontos a mais que o Oviedo em La Liga (X/ @RCDEspanyol)

Espanyol x Real Oviedo disputam hoje, segunda-feira (09/03), a 27° rodada do Campeonato Espanhol 2026La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Espanyol x Oviedo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Real Oviedo está na lanterna de La Liga e acumula 3 vitórias, 8 empates, 15 derrotas, 16 gols marcados e 43 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Espanyol ocupa a 7° posição da competição com 10 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 33 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe não vence há 9 rodadas do Campeonato Espanhol.

Espanyol x Oviedo: prováveis escalações

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Zarate; Dolan, Terrats, Milla; Kike Garcia. Técnico: Manolo González.

Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Fonseca, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Viñas. Técnico: Guillermo Almada.

FICHA TÉCNICA
Espanyol x Real Oviedo
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, Espanha
Data/Horário: 09 de março de 2026, 17h

