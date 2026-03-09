Espanyol x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/03) por La Liga Espanyol e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 09.03.26 16h00 Espanyol soma 19 pontos a mais que o Oviedo em La Liga (X/ @RCDEspanyol) Espanyol x Real Oviedo disputam hoje, segunda-feira (09/03), a 27° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Espanyol x Oviedo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Real Oviedo está na lanterna de La Liga e acumula 3 vitórias, 8 empates, 15 derrotas, 16 gols marcados e 43 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Espanyol ocupa a 7° posição da competição com 10 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 33 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe não vence há 9 rodadas do Campeonato Espanhol. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa da Inglaterra West Ham e Brentford jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Espanyol x Oviedo: prováveis escalações Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Zarate; Dolan, Terrats, Milla; Kike Garcia. Técnico: Manolo González. Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Fonseca, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Viñas. Técnico: Guillermo Almada. FICHA TÉCNICA Espanyol x Real Oviedo Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio RCDE, em Cornellà de Llobregat, Espanha Data/Horário: 09 de março de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Oviedo Espanyol jogos de hoje La Liga 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.03.26 20h30 Copa do Brasil Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 12.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58