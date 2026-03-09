Tondela x Rio Ave: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/03) pela Liga Portugal Tondela e Rio Ave jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 09.03.26 16h15 O Rio Ave soma só 2 pontos a mais que o Tondela na Liga Portugal (Facebook/ @rioavefc) Tondela x Rio Ave disputam hoje, segunda-feira (09/03), a 25° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio João Cardoso, em Tondela, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Tondela x Rio Ave ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Tondela é o vice-lanterna da Liga Portugal com 4 vitórias, 7 empates, 13 derrotas, 19 gols marcados e 38 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas, porém obteve só 1 vitória nesse período. Rio Aven está logo acima, em 16° lugar e acumula 4 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 23 gols marcados e 44 gols sofridos. A equipe está sem victórias há 7 rodadas do Campeonato Português. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Espanyol x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/03) por La Liga Espanyol e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Lazio x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/03) pelo Campeonato Italiano Lazio e Sassuolo jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Tondela x Rio Ave: prováveis escalações Tondela: Bernardo Fontes, Bebeto, João Silva, Christian Marques, Brayan Medina, Rodrigo Conceição, Pedro Maranhão, Juan Rodríguez, Joe Hodge, Makan Aïko, Benjamin Kimpioka. Rio Ave: van der Gouw, Vrousai, Gustavo Mancha, Jakub Brabec, Omar Richards, Andreas Ntoi, Tamás Nikitscher, Pohlmann, Diogo Bezerra, Tamble Monteiro, Dario Spikic. FICHA TÉCNICA Tondela x Rio Ave Campeonato Português Local: Estádio João Cardoso, em Tondela, Portugal Data/Horário: 09 de março de 2026, 17h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Rio Ave Tondela Campeonato Português Liga Portugal jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 Copa Libertadores da América Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.03.26 20h30 Copa do Brasil Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 12.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58