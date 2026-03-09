Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Tondela x Rio Ave: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/03) pela Liga Portugal

Tondela e Rio Ave jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Rio Ave soma só 2 pontos a mais que o Tondela na Liga Portugal (Facebook/ @rioavefc)

Tondela x Rio Ave disputam hoje, segunda-feira (09/03), a 25° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio João Cardoso, em Tondela, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: 

Onde assistir Tondela x Rio Ave ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Tondela é o vice-lanterna da Liga Portugal com 4 vitórias, 7 empates, 13 derrotas, 19 gols marcados e 38 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas, porém obteve só 1 vitória nesse período.

Rio Aven está logo acima, em 16° lugar e acumula 4 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 23 gols marcados e 44 gols sofridos. A equipe está sem victórias há 7 rodadas do Campeonato Português.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo
La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Espanyol x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (09/03) por La Liga
Espanyol e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

image Lazio x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/03) pelo Campeonato Italiano
Lazio e Sassuolo jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Tondela x Rio Ave: prováveis escalações

Tondela​: Bernardo Fontes, Bebeto, João Silva, Christian Marques, Brayan Medina, Rodrigo Conceição, Pedro Maranhão, Juan Rodríguez, Joe Hodge, Makan Aïko, Benjamin Kimpioka.

Rio Ave: van der Gouw, Vrousai, Gustavo Mancha, Jakub Brabec, Omar Richards, Andreas Ntoi, Tamás Nikitscher, Pohlmann, Diogo Bezerra, Tamble Monteiro, Dario Spikic.

FICHA TÉCNICA
Tondela x Rio Ave
Campeonato Português
Local: Estádio João Cardoso, em Tondela, Portugal
Data/Horário: 09 de março de 2026, 17h15

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rio Ave​

Tondela

Campeonato Português

Liga Portugal

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

NÃO DEU ÁGUIA

Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil

Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase

12.03.26 23h56

Futebol

Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária

Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação

12.03.26 20h30

Copa Libertadores da América

Independiente x Juventud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/03) pela Libertadores

Independiente de Medellín e Juventud jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

12.03.26 20h30

Copa do Brasil

Barra x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/03) pela Copa do Brasil

Barra e América MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

12.03.26 20h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária

Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação

12.03.26 20h30

CLASSIFICADO!

Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil

Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho

11.03.26 23h27

NÃO DEU ÁGUIA

Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil

Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase

12.03.26 23h56

BRASILEIRÃO

Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão

Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.

12.03.26 20h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda