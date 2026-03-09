Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão

Uma confusão entre jogadores e membros da comissão técnica de Remo e Paysandu foi registrada após o final do clássico Re-Pa, que terminou com o clube bicolor campeão. A briga ocorreu na parte interna do Mangueirão, na zona mista.

De acordo com as informações, a confusão teria começado por conta de provocações de pessoas do lado do Paysandu direcionadas aos atletas azulinos.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver a briga generalizada entre jogadores e membros dos times, que trocam xingamentos e, em alguns momentos, agressões físicas.

A segurança privada do jogo e a Polícia Militar, com agentes armados, precisaram intervir na situação.

No vídeo, também é possível ver o atacante Alef Manga reclamando de um objeto que teria sido atirado em suas costas. Na confusão, o atleta azulino discute com um jogador bicolor. Os dois trocam xingamentos e são contidos por outras pessoas que estão no local.

Após alguns minutos de tensão, os jogadores foram para os vestiários e a situação foi controlada.

Vale destacar que, antes de a briga generalizada começar, o treinador, ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, conhecido como Hadybala, também se envolveu em uma confusão após o apito final do duelo entre a dupla Re-Pa.

Imagens registradas pelo Grupo Liberal mostram Hadybala, que é torcedor do Paysandu, sendo retirado por seguranças do gramado. Ainda não se sabe o que motivou a atitude da equipe de segurança.

Até o momento, nenhum dos clubes e a Federação Paraense de Futebol (FPF) se manifestaram sobre o ocorrido.