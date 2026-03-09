Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão O Liberal 09.03.26 10h54 Confusão teria sido motivada por provocações após o jogo (Reprodução / X) Uma confusão entre jogadores e membros da comissão técnica de Remo e Paysandu foi registrada após o final do clássico Re-Pa, que terminou com o clube bicolor campeão. A briga ocorreu na parte interna do Mangueirão, na zona mista. De acordo com as informações, a confusão teria começado por conta de provocações de pessoas do lado do Paysandu direcionadas aos atletas azulinos. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver a briga generalizada entre jogadores e membros dos times, que trocam xingamentos e, em alguns momentos, agressões físicas. VEJA MAIS Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) Após conquista do Paysandu, Marcinho leva camisa para torcedor Daniel ‘Pampam’ O vídeo, registrado nesse domingo (8), foi compartilhado por Danilo Carvalho no Instagram Júnior Rocha valoriza torcida e planejamento após título paraense do Paysandu O treinador do Papão fez questão de parabenizar o elenco, citando ainda o ambiente do clube depois da conquista sobre o Remo A segurança privada do jogo e a Polícia Militar, com agentes armados, precisaram intervir na situação. No vídeo, também é possível ver o atacante Alef Manga reclamando de um objeto que teria sido atirado em suas costas. Na confusão, o atleta azulino discute com um jogador bicolor. Os dois trocam xingamentos e são contidos por outras pessoas que estão no local. Após alguns minutos de tensão, os jogadores foram para os vestiários e a situação foi controlada. Vale destacar que, antes de a briga generalizada começar, o treinador, ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, conhecido como Hadybala, também se envolveu em uma confusão após o apito final do duelo entre a dupla Re-Pa. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Imagens registradas pelo Grupo Liberal mostram Hadybala, que é torcedor do Paysandu, sendo retirado por seguranças do gramado. Ainda não se sabe o que motivou a atitude da equipe de segurança. Até o momento, nenhum dos clubes e a Federação Paraense de Futebol (FPF) se manifestaram sobre o ocorrido. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 FUTEBOL Com provocações, Paysandu divulga bastidores do título do Parazão; assista O Papão é o maior campeão do Estado com 51 Parazões e ampliou a diferença para o Remo, que possui 48 10.03.26 16h49 FUTEBOL Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça 10.03.26 14h05 Futebol Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015 Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026 10.03.26 13h36 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 2 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 3 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 4 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.