Júnior Rocha valoriza torcida e planejamento após título paraense do Paysandu

O técnico Júnior Rocha valorizou a entrega da equipe e o apoio da torcida após o Paysandu conquistar o título do Campeonato Paraense neste domingo (8), no Mangueirão. Depois do empate em 0 a 0 com o Remo, resultado suficiente para garantir a taça, o treinador destacou o peso do apoio bicolor e classificou a conquista como resultado de um trabalho planejado ao longo da temporada.

Segundo o comandante, a presença maciça da torcida foi decisiva para sustentar o time nos momentos de maior pressão durante o clássico.

“Queria lembrar o quanto foi gratificante concluir o campeonato com o título para o nosso torcedor. Eles esgotaram os ingressos, nos apoiaram nos momentos mais difíceis do jogo. Essa pressão aconteceu e conseguimos passar por ela, tanto o nosso time quanto o nosso torcedor. Essa conquista é para eles”, afirmou.

Rocha também ressaltou o planejamento adotado pelo clube, especialmente a aposta em atletas formados nas categorias de base. De acordo com o treinador, a convicção no projeto foi fundamental para que a equipe mantivesse competitividade ao longo da campanha. Na final deste domingo foram pelo menos cinco atletas da base utilizados.

“Não é fácil fazer um planejamento no clube e conseguir executá-lo. A gente planejou usar a base, com a convicção de que poderíamos colocar esses atletas no profissional. Mesmo com oscilações, conseguimos manter a força, mesmo sendo um time jovem, com um elenco jovem. É uma gratificação muito grande. Hoje me sinto o treinador mais feliz do mundo”, disse.

Outro ponto destacado pelo técnico foi o ambiente interno do clube e a confiança da diretoria no trabalho desenvolvido pela comissão técnica. Para ele, a evolução do elenco ao longo da competição reforça a ideia de que o grupo ganhou maturidade durante o campeonato.

“A diretoria acreditou no que estávamos passando para eles no dia a dia. Todos nós tivemos a convicção de que o elenco estava crescendo. Não tememos nenhum adversário — não por prepotência, nem nada disso. Os treinos hoje em dia são muito parecidos com o jogo. Existe também a questão do ambiente. Se o atleta cumpre a função no treino, ele cumpre no jogo”, explicou.

Mesmo com o título garantido, Rocha fez questão de destacar o respeito pelo adversário e afirmou que o Paysandu busca manter um padrão de desempenho dentro de campo, tanto na parte ofensiva quanto defensiva.

“A gente tem muito respeito pelo adversário, mas não sente medo. Não existe isso. Fazemos um bom ensaio para as nossas apresentações, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Não vejo nenhuma equipe muito superior à nossa quando executamos aquilo que treinamos”, comentou.

O treinador também citou a liderança de jogadores do elenco e ressaltou que a postura do grupo foi determinante para a conquista estadual.

“Não tenho dúvida de que o Castro transmitiu muito do que é falado no nosso cotidiano. A humildade nos levou a esse título, junto com os melhores números da competição, como melhor defesa e melhor ataque. Tenho confiança de que será um grande ano”, concluiu.