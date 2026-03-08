Júnior Rocha valoriza torcida e planejamento após título paraense do Paysandu O treinador do Papão fez questão de parabenizar o elenco, citando ainda o ambiente do clube depois da conquista sobre o Remo O Liberal 08.03.26 21h22 Junior Rocha conquistou o seu primeiro título no comando do Paysandu. (Thiago Gomes / O Liberal) O técnico Júnior Rocha valorizou a entrega da equipe e o apoio da torcida após o Paysandu conquistar o título do Campeonato Paraense neste domingo (8), no Mangueirão. Depois do empate em 0 a 0 com o Remo, resultado suficiente para garantir a taça, o treinador destacou o peso do apoio bicolor e classificou a conquista como resultado de um trabalho planejado ao longo da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo o comandante, a presença maciça da torcida foi decisiva para sustentar o time nos momentos de maior pressão durante o clássico. “Queria lembrar o quanto foi gratificante concluir o campeonato com o título para o nosso torcedor. Eles esgotaram os ingressos, nos apoiaram nos momentos mais difíceis do jogo. Essa pressão aconteceu e conseguimos passar por ela, tanto o nosso time quanto o nosso torcedor. Essa conquista é para eles”, afirmou. Rocha também ressaltou o planejamento adotado pelo clube, especialmente a aposta em atletas formados nas categorias de base. De acordo com o treinador, a convicção no projeto foi fundamental para que a equipe mantivesse competitividade ao longo da campanha. Na final deste domingo foram pelo menos cinco atletas da base utilizados. “Não é fácil fazer um planejamento no clube e conseguir executá-lo. A gente planejou usar a base, com a convicção de que poderíamos colocar esses atletas no profissional. Mesmo com oscilações, conseguimos manter a força, mesmo sendo um time jovem, com um elenco jovem. É uma gratificação muito grande. Hoje me sinto o treinador mais feliz do mundo”, disse. VEJA MAIS Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes Em clássico emocionante, Paysandu empata com o Remo e conquista o 51º título paraense O Papão segurou o empate por 0 a 0 num jogo emocionante do inícuio ao fim, confirmando a vantagem construída no jogo de ida e levantando a taça estadual Outro ponto destacado pelo técnico foi o ambiente interno do clube e a confiança da diretoria no trabalho desenvolvido pela comissão técnica. Para ele, a evolução do elenco ao longo da competição reforça a ideia de que o grupo ganhou maturidade durante o campeonato. “A diretoria acreditou no que estávamos passando para eles no dia a dia. Todos nós tivemos a convicção de que o elenco estava crescendo. Não tememos nenhum adversário — não por prepotência, nem nada disso. Os treinos hoje em dia são muito parecidos com o jogo. Existe também a questão do ambiente. Se o atleta cumpre a função no treino, ele cumpre no jogo”, explicou. Mesmo com o título garantido, Rocha fez questão de destacar o respeito pelo adversário e afirmou que o Paysandu busca manter um padrão de desempenho dentro de campo, tanto na parte ofensiva quanto defensiva. “A gente tem muito respeito pelo adversário, mas não sente medo. Não existe isso. Fazemos um bom ensaio para as nossas apresentações, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Não vejo nenhuma equipe muito superior à nossa quando executamos aquilo que treinamos”, comentou. O treinador também citou a liderança de jogadores do elenco e ressaltou que a postura do grupo foi determinante para a conquista estadual. “Não tenho dúvida de que o Castro transmitiu muito do que é falado no nosso cotidiano. A humildade nos levou a esse título, junto com os melhores números da competição, como melhor defesa e melhor ataque. Tenho confiança de que será um grande ano”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol paysandu re-pa futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU PAPÃO Após conquista do Paysandu, Marcinho leva camisa para torcedor Daniel ‘Pampam’ O vídeo, registrado nesse domingo (8), foi compartilhado por Danilo Carvalho no Instagram 08.03.26 22h27 Futebol Júnior Rocha valoriza torcida e planejamento após título paraense do Paysandu O treinador do Papão fez questão de parabenizar o elenco, citando ainda o ambiente do clube depois da conquista sobre o Remo 08.03.26 21h22 Futebol Lobo Mau aparece em vídeo do Paysandu após título e provoca Yago Pikachu, do Remo; veja Pikachu foi revelado pelo Paysandu e iniciou a carreira profissional no clube bicolor, mas hoje defende o maior rival. 08.03.26 19h54 Futebol Castro projeta decisão do Parazão e destaca força coletiva do Paysandu Volante bicolor aposta em garra e organização para manter vantagem sobre o Remo na final deste domingo, no Mangueirão 06.03.26 17h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Leila Pereira dedica título do Palmeiras a todas as mulheres: 'Podemos fazer o que quisermos' 08.03.26 23h52 FUTEBOL Flamengo vai para 11º técnico em 6 anos e mantém 'tradição' de demissões entre títulos O Flamengo acumulou títulos nacionais e continentais, mas manteve como "tradição" a troca frequente de treinadores 03.03.26 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (08/07), horários das partidas e onde assistir ao vivo Mundial de Clubes, Série B do Brasileirão, Copa do Nordeste e Recopa Gaúcha movimentam o futebol nesta terça-feira 08.07.25 7h00