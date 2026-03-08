Lobo Mau aparece em vídeo do Paysandu após título e provoca Yago Pikachu, do Remo; veja

O Paysandu utilizou as redes sociais para celebrar a conquista do Campeonato Paraense com uma provocação ao maior rival. Em vídeo publicado pelo clube após o título sobre o Remo, o mascote Lobo Mau aparece como protagonista da comemoração.

Na gravação, o personagem surge festejando a conquista estadual do Papão. Ao final do vídeo, a postagem faz uma referência direta ao atacante Yago Pikachu, atualmente jogador do Remo.

A provocação ganhou repercussão nas redes sociais logo após a publicação do conteúdo. Pikachu foi revelado pelo Paysandu e iniciou a carreira profissional no clube, atuando no Estádio da Curuzu, antes de seguir trajetória no futebol brasileiro.