Lobo Mau aparece em vídeo do Paysandu após título e provoca Yago Pikachu, do Remo; veja Pikachu foi revelado pelo Paysandu e iniciou a carreira profissional no clube bicolor, mas hoje defende o maior rival. Caio Maia 08.03.26 19h54 Novo mascote do clube foi criado por um torcedor (Reprodução / Papão TV Play) O Paysandu utilizou as redes sociais para celebrar a conquista do Campeonato Paraense com uma provocação ao maior rival. Em vídeo publicado pelo clube após o título sobre o Remo, o mascote Lobo Mau aparece como protagonista da comemoração. Na gravação, o personagem surge festejando a conquista estadual do Papão. Ao final do vídeo, a postagem faz uma referência direta ao atacante Yago Pikachu, atualmente jogador do Remo. A provocação ganhou repercussão nas redes sociais logo após a publicação do conteúdo. Pikachu foi revelado pelo Paysandu e iniciou a carreira profissional no clube, atuando no Estádio da Curuzu, antes de seguir trajetória no futebol brasileiro. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Júnior Rocha valoriza torcida e planejamento após título paraense do Paysandu O treinador do Papão fez questão de parabenizar o elenco, citando ainda o ambiente do clube depois da conquista sobre o Remo 08.03.26 21h22 Futebol Lobo Mau aparece em vídeo do Paysandu após título e provoca Yago Pikachu, do Remo; veja Pikachu foi revelado pelo Paysandu e iniciou a carreira profissional no clube bicolor, mas hoje defende o maior rival. 08.03.26 19h54 Futebol Castro projeta decisão do Parazão e destaca força coletiva do Paysandu Volante bicolor aposta em garra e organização para manter vantagem sobre o Remo na final deste domingo, no Mangueirão 06.03.26 17h41 Futebol Após choque durante clássico, Kleiton Pego pode retornar no próximo Re-Pa, diz jornalista O jogador deixou o gramado de jogo no primeiro confronto da final do Paraense após um baque na cabeça que o levou direto ao hospital 06.03.26 16h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00 CALDEIRÃO Torcidas de Paysandu e Remo fazem festa impressionante no Mangueirão; veja As torcidas de Paysandu e Remo não fizeram os já tradicionais mosaicos, no entanto, as homenagens realizadas, como habitual, foram destaques 08.03.26 17h21