Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. O Liberal 08.03.26 19h20 Paysandu é o maior campeão paraense. (Igor Mota | O Liberal) O Campeonato Paraense de 2026 terminou com a festa da Fiel Bicolor. Neste domingo (8), o Paysandu segurou a vantagem construída no primeiro jogo e, com o empate em 0 a 0 diante do Clube do Remo, sagrou-se campeão paraense de 2026. A conquista não é apenas mais um troféu na galeria da Curuzu; ela reforça o domínio do Papão como o maior detentor de títulos no estado. Para você que gosta de estatísticas e quer saber como ficou a prateleira de troféus do futebol paraense, o Núcleo de Esportes de O Liberal preparou o ranking atualizado. VEJA MAIS Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes Torcidas de Paysandu e Remo fazem festa impressionante no Mangueirão; veja As torcidas de Paysandu e Remo não fizeram os já tradicionais mosaicos, no entanto, as homenagens realizadas, como habitual, foram destaques Veja a lista completa Paysandu: 51 títulos; Remo: 48 títulos; Tuna Luso: 10 títulos; União Sportiva: 2 títulos (1908 e 1910); Independente de Tucuruí: 1 título (2011); Cametá: 1 título (2012); Águia de Marabá: 1 título (2023).