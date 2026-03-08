Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense

O Campeonato Paraense de 2026 terminou com a festa da Fiel Bicolor. Neste domingo (8), o Paysandu segurou a vantagem construída no primeiro jogo e, com o empate em 0 a 0 diante do Clube do Remo, sagrou-se campeão paraense de 2026.

A conquista não é apenas mais um troféu na galeria da Curuzu; ela reforça o domínio do Papão como o maior detentor de títulos no estado. Para você que gosta de estatísticas e quer saber como ficou a prateleira de troféus do futebol paraense, o Núcleo de Esportes de O Liberal preparou o ranking atualizado.

VEJA MAIS

Veja a lista completa

Paysandu: 51 títulos;

Remo: 48 títulos;

Tuna Luso: 10 títulos;

União Sportiva: 2 títulos (1908 e 1910);

Independente de Tucuruí: 1 título (2011);

Cametá: 1 título (2012);

Águia de Marabá: 1 título (2023).