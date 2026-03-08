Torcidas de Paysandu e Remo fazem festa impressionante no Mangueirão; veja As torcidas de Paysandu e Remo não fizeram os já tradicionais mosaicos, no entanto, as homenagens realizadas, como habitual, foram destaques O Liberal 08.03.26 17h21 As torcidas de Paysandu e Remo não fizeram os já tradicionais mosaicos no clássico deste domingo, pela final do Parazão, no entanto, as homenagens realizadas, como habitual, foram destaques pela linda festa. Do lado do Leão, o bandeirão que cobriu boa parte da torcida, mostrando os símbolos do clube; do lado do Papão, uma chuva de bandeirinhas bicolores e muita fumaça fizeram o caldeirão. Veja: Torcida do Remo (Thiago Gomes/O Liberal) torcida bicolor (Thiago Gomes/O Liberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu remo parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Cariocão Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Carioca hoje (08) Fluminense e Flamengo jogam pela final do Cariocão hoje; veja onde assistir o Fla-Flu ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 Campeonato Mineiro Cruzeiro x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Mineiro hoje (08/03) Cruzeiro e Atlético-MG jogam pela final do Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 Campeonato Gaúcho Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Gaúcho hoje (08) Internacional e Grêmio jogam pela final do Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 DECISÃO Paysandu divulga a escalação para a final do parazão; confira Clássico de logo mais, às 17h, será no Mangueirão 08.03.26 16h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00