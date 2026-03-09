FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga O Liberal 09.03.26 11h34 FPF garantiu que vai tomar providências legais para impedir cenas como a de domingo (8) (Reprodução / X) A Federação Paraense de Futebol (FPF) se pronunciou sobre a confusão generalizada que ocorreu após o clássico Re-Pa, no jogo de volta da final do Campeonato Paraense. A competição foi vencida pelo Paysandu, que conquistou o 51º título da história. Por meio de uma nota, a FPF repudiou o ocorrido e atribuiu ao treinador e ex-jogador de futebol Hadson Nery as provocações que deram início à briga. Na nota, a federação disse considerar a ação "grave e lamentável". A instituição também destacou que foi feito um Boletim de Ocorrência sobre o caso. "A Federação Paraense de Futebol (FPF) manifesta repúdio veemente à invasão de área restrita e às provocações protagonizadas pelo influenciador Hadson Nery, conhecido como Hadbala, registradas após a final do Banpará Parazão, realizada no domingo (8), no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém. A entidade considera o episódio grave, lamentável e absolutamente incompatível com o ambiente de respeito e segurança que deve prevalecer no futebol", escreveu a FPF. VEJA MAIS Jogadores e membros do Remo e do Paysandu brigam após a final do Parazão Atletas azulinos e bicolores discutiram após o final do jogo na zona mista do Mangueirão Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) Após conquista do Paysandu, Marcinho leva camisa para torcedor Daniel ‘Pampam’ O vídeo, registrado nesse domingo (8), foi compartilhado por Danilo Carvalho no Instagram Ainda no pronunciamento, a federação detalha que, de acordo com as informações, Hadbala, como é conhecido o ex-jogador, entrou em uma área que é restrita aos profissionais credenciados e teria arremessado um objeto no atacante do Remo Alef Manga, que se revoltou com a atitude. A iniciativa teria provocado o início da confusão generalizada. "Conforme o relato, Hadbala acessou indevidamente a chamada zona mista do estádio por meio da área do vestiário do Paysandu, espaço restrito exclusivamente a profissionais credenciados. Ainda segundo o documento, o influenciador teria arremessado um objeto em direção ao jogador Aleff Manga, do Clube do Remo, atingindo as costas do atleta. Em seguida, passou a provocar jogadores presentes no local, comportamento que contribuiu diretamente para gerar tumulto em uma área destinada à circulação controlada de atletas, dirigentes e profissionais de imprensa", detalhou a federação. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A FPF ainda destacou que ações como as de domingo representam uma afronta direta à integridade esportiva e ao esforço coletivo para preservar a cultura de paz no futebol paraense e disse que medidas legais serão adotadas para evitar que episódios como estes voltem a se repetir na competição. "Diante da gravidade do ocorrido, a FPF informa que serão adotadas todas as medidas legais cabíveis e pertinentes diante deste lamentável episódio, já devidamente comunicado às autoridades competentes. A entidade reafirma que não tolerará qualquer conduta que coloque em risco a ordem, o respeito e a segurança dos eventos esportivos organizados no Estado", concluiu a nota. O que aconteceu Após o final da partida entre Paysandu e Remo, uma briga generalizada foi registrada na zona mista do Mangueirão. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver jogadores e membros dos times trocando xingamentos e, em alguns momentos, agressões físicas. No vídeo, também é possível ver o atacante Alef Manga reclamando de um objeto que havia sido atirado em suas costas. Na confusão, o atleta azulino discute com um jogador bicolor. Os dois trocam xingamentos e são contidos por outras pessoas que estão no local. A segurança privada do jogo e a Polícia Militar, com agentes armados, precisaram intervir na situação. Após alguns minutos de tensão, os jogadores foram para os vestiários. Antes do caos se instaurar, Hadbala foi retirado do local pela segurança do estádio. Em imagens registradas pelo Grupo Liberal, o ex-jogador aparece sendo levado para fora da área restrita. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol confusão re-pa parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 FUTEBOL Com provocações, Paysandu divulga bastidores do título do Parazão; assista O Papão é o maior campeão do Estado com 51 Parazões e ampliou a diferença para o Remo, que possui 48 10.03.26 16h49 FUTEBOL Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça 10.03.26 14h05 Futebol Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015 Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026 10.03.26 13h36 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 2 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 3 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 4 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.