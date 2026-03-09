FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave'

A Federação Paraense de Futebol (FPF) se pronunciou sobre a confusão generalizada que ocorreu após o clássico Re-Pa, no jogo de volta da final do Campeonato Paraense. A competição foi vencida pelo Paysandu, que conquistou o 51º título da história. Por meio de uma nota, a FPF repudiou o ocorrido e atribuiu ao treinador e ex-jogador de futebol Hadson Nery as provocações que deram início à briga.

Na nota, a federação disse considerar a ação "grave e lamentável". A instituição também destacou que foi feito um Boletim de Ocorrência sobre o caso.

"A Federação Paraense de Futebol (FPF) manifesta repúdio veemente à invasão de área restrita e às provocações protagonizadas pelo influenciador Hadson Nery, conhecido como Hadbala, registradas após a final do Banpará Parazão, realizada no domingo (8), no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém. A entidade considera o episódio grave, lamentável e absolutamente incompatível com o ambiente de respeito e segurança que deve prevalecer no futebol", escreveu a FPF.

Ainda no pronunciamento, a federação detalha que, de acordo com as informações, Hadbala, como é conhecido o ex-jogador, entrou em uma área que é restrita aos profissionais credenciados e teria arremessado um objeto no atacante do Remo Alef Manga, que se revoltou com a atitude. A iniciativa teria provocado o início da confusão generalizada.

"Conforme o relato, Hadbala acessou indevidamente a chamada zona mista do estádio por meio da área do vestiário do Paysandu, espaço restrito exclusivamente a profissionais credenciados. Ainda segundo o documento, o influenciador teria arremessado um objeto em direção ao jogador Aleff Manga, do Clube do Remo, atingindo as costas do atleta. Em seguida, passou a provocar jogadores presentes no local, comportamento que contribuiu diretamente para gerar tumulto em uma área destinada à circulação controlada de atletas, dirigentes e profissionais de imprensa", detalhou a federação.

A FPF ainda destacou que ações como as de domingo representam uma afronta direta à integridade esportiva e ao esforço coletivo para preservar a cultura de paz no futebol paraense e disse que medidas legais serão adotadas para evitar que episódios como estes voltem a se repetir na competição.

"Diante da gravidade do ocorrido, a FPF informa que serão adotadas todas as medidas legais cabíveis e pertinentes diante deste lamentável episódio, já devidamente comunicado às autoridades competentes. A entidade reafirma que não tolerará qualquer conduta que coloque em risco a ordem, o respeito e a segurança dos eventos esportivos organizados no Estado", concluiu a nota.

O que aconteceu

Após o final da partida entre Paysandu e Remo, uma briga generalizada foi registrada na zona mista do Mangueirão. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver jogadores e membros dos times trocando xingamentos e, em alguns momentos, agressões físicas.

No vídeo, também é possível ver o atacante Alef Manga reclamando de um objeto que havia sido atirado em suas costas. Na confusão, o atleta azulino discute com um jogador bicolor. Os dois trocam xingamentos e são contidos por outras pessoas que estão no local.

A segurança privada do jogo e a Polícia Militar, com agentes armados, precisaram intervir na situação. Após alguns minutos de tensão, os jogadores foram para os vestiários.

Antes do caos se instaurar, Hadbala foi retirado do local pela segurança do estádio. Em imagens registradas pelo Grupo Liberal, o ex-jogador aparece sendo levado para fora da área restrita.