Parazão termina sem paralisações pela primeira vez em sete edições; relembre histórico

O Campeonato Paraense 2026 chegou ao fim no último domingo (8), com o 51º título estadual do Paysandu, que superou o Remo na decisão. Com isso, a competição terminou oficialmente sem paralisações após sete edições.

O Parazão deste ano até começou sob o risco de paralisação, mas não chegou a ser suspenso. O Independente de Tucuruí, rebaixado à segunda divisão do estadual, reviveu a polêmica que paralisou a competição do ano passado, envolvendo o Capitão Poço e a Tuna Luso.

O pedido do clube era para suspender o início da competição com base em uma decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), que determinava que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) refizesse o julgamento que revogou a perda de pontos da Tuna Luso e do Capitão Poço na disputa da última temporada, determinada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA).

O caso repercutiu durante toda a semana antes do início do estadual, mas o clube acabou voltando atrás e desistiu da ação. Além disso, após o final da primeira fase, o Bragantino também ensaiou uma impugnação do Parazão.

Rebaixado para a Segunda Divisão do estadual, o clube ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), apontando uma suposta escalação irregular do zagueiro Renan Soares Almeida, que disputou o campeonato pelo Castanhal. O Tubarão alegava que o jogador ainda estaria cumprindo uma suspensão de sete partidas e, por conta disso, não poderia ter sido relacionado para o confronto contra o Remo, na quinta rodada da disputa. A versão foi contestada pelo clube aurinegro, que sustentou que o atleta já teria cumprido integralmente a punição e estava apto a entrar em campo. Apesar da tentativa, o caso não foi para frente e não impactou o calendário do Parazão.

Se neste ano o campeonato conseguiu seguir o cronograma e, apesar das polêmicas, ocorreu sem processos judiciais e paralisações, nas últimas seis edições o cenário foi outro. Desde 2020, com a paralisação por conta da pandemia da Covid-19, o Campeonato Paraense havia sofrido algum tipo de disputa judicial ou suspensão.

Relembre as paralisações do Parazão nos últimos anos

2020 e 2021 - Covid-19

Assim como em 2020, na temporada de 2021 a competição também foi paralisada por conta da Covid-19. Na ocasião, houve um aumento nos casos da doença no Pará e a disputa foi paralisada no dia 15 de março, na terceira rodada, sendo retomada apenas em 3 de abril.

2022 - denúncias de irregularidades

No ano seguinte, sem o perigo da Covid, o campeonato foi interrompido por conta de denúncias de irregularidades na escalação de jogadores pelos clubes Itupiranga e Caeté no fim da primeira fase. O TJD-PA paralisou o Parazão em 8 de março, retomando as atividades em 20 de março.

No fim, nenhuma penalização foi aplicada, e o Itupiranga e o Paragominas foram rebaixados.

2023 - Adiamento

Em 2023, o início do Parazão foi adiado. Na época, o Paragominas, rebaixado em 2022, apresentou um recurso em relação à decisão do ano anterior no STJD sobre a irregularidade de jogadores.

O clube reclamava da escalação do meia Hatos, do Bragantino-PA. A competição, inicialmente prevista para começar em 21 de janeiro de 2023, começou apenas no dia 31 de janeiro de 2023, com exceção das partidas envolvendo o Bragantino. Após toda a revisão do caso, no dia 8 de fevereiro de 2023, o STJD decidiu manter o Tubarão na Segunda Divisão, permitindo a continuidade regular do campeonato.

2024 - impugnação na final

Já em 2024, a "paralisação" foi na final. Na ocasião, o Remo reclamou junto ao TJD-PA de uma suposta interferência do árbitro da partida de ida da decisão, que terminou com a vitória do Paysandu por 2 a 0. O clube pediu a impugnação do resultado.

Inicialmente, o TJD-PA acatou o pedido do Leão Azul, determinando a não homologação do resultado e a suspensão das premiações até uma decisão final. No entanto, o Papão entrou com um recurso e conseguiu reverter a decisão, mantendo a realização do segundo jogo da final conforme programado. O Bicola foi o grande campeão daquele ano.

2025 - Irregularidades e punições

Na temporada passada, a suspensão do estadual foi longa e atrasou bastante o calendário. Capitão Poço e Tuna Luso foram punidas com a perda de 18 e 7 pontos, respectivamente, pelo TJD-PA, por escalarem jogadores de forma irregular. As equipes utilizaram jogadores abaixo de 20 anos sem contrato profissional, violando o regulamento do campeonato. A decisão mudaria o chaveamento das quartas de final. Sendo assim, a disputa precisou ser paralisada até o veredito do STJD.

Após o julgamento no STJD, as punições de Tuna e Capitão Poço foram revertidas em multas e o Parazão pôde retornar, tendo sua final apenas em maio de 2025.