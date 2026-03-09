Parazão termina sem paralisações pela primeira vez em sete edições; relembre histórico Campeonato foi ameaçado, mas terminou sem suspensões e seguiu corretamente o calendário O Liberal 09.03.26 12h32 Campeonato Paraense terminou no último domingo (8), com o Papão campeão (Igor Mota / O Liberal) O Campeonato Paraense 2026 chegou ao fim no último domingo (8), com o 51º título estadual do Paysandu, que superou o Remo na decisão. Com isso, a competição terminou oficialmente sem paralisações após sete edições. O Parazão deste ano até começou sob o risco de paralisação, mas não chegou a ser suspenso. O Independente de Tucuruí, rebaixado à segunda divisão do estadual, reviveu a polêmica que paralisou a competição do ano passado, envolvendo o Capitão Poço e a Tuna Luso. O pedido do clube era para suspender o início da competição com base em uma decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), que determinava que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) refizesse o julgamento que revogou a perda de pontos da Tuna Luso e do Capitão Poço na disputa da última temporada, determinada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA). VEJA MAIS FPF se pronuncia sobre confusão no Mangueirão após o Re-Pa: 'Episódio grave' Federação responsabilizou o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, o Hadbala, pelo início da briga Ítalo comemora título do Paysandu e provoca o Remo: 'Não sei qual será a desculpa' Artilheiro bicolor exaltou a equipe após a confirmação da conquista do Parazão no último domingo (8) Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. O caso repercutiu durante toda a semana antes do início do estadual, mas o clube acabou voltando atrás e desistiu da ação. Além disso, após o final da primeira fase, o Bragantino também ensaiou uma impugnação do Parazão. Rebaixado para a Segunda Divisão do estadual, o clube ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA), apontando uma suposta escalação irregular do zagueiro Renan Soares Almeida, que disputou o campeonato pelo Castanhal. O Tubarão alegava que o jogador ainda estaria cumprindo uma suspensão de sete partidas e, por conta disso, não poderia ter sido relacionado para o confronto contra o Remo, na quinta rodada da disputa. A versão foi contestada pelo clube aurinegro, que sustentou que o atleta já teria cumprido integralmente a punição e estava apto a entrar em campo. Apesar da tentativa, o caso não foi para frente e não impactou o calendário do Parazão. Se neste ano o campeonato conseguiu seguir o cronograma e, apesar das polêmicas, ocorreu sem processos judiciais e paralisações, nas últimas seis edições o cenário foi outro. Desde 2020, com a paralisação por conta da pandemia da Covid-19, o Campeonato Paraense havia sofrido algum tipo de disputa judicial ou suspensão. Relembre as paralisações do Parazão nos últimos anos 2020 e 2021 - Covid-19 Assim como em 2020, na temporada de 2021 a competição também foi paralisada por conta da Covid-19. Na ocasião, houve um aumento nos casos da doença no Pará e a disputa foi paralisada no dia 15 de março, na terceira rodada, sendo retomada apenas em 3 de abril. 2022 - denúncias de irregularidades No ano seguinte, sem o perigo da Covid, o campeonato foi interrompido por conta de denúncias de irregularidades na escalação de jogadores pelos clubes Itupiranga e Caeté no fim da primeira fase. O TJD-PA paralisou o Parazão em 8 de março, retomando as atividades em 20 de março. No fim, nenhuma penalização foi aplicada, e o Itupiranga e o Paragominas foram rebaixados. 2023 - Adiamento Em 2023, o início do Parazão foi adiado. Na época, o Paragominas, rebaixado em 2022, apresentou um recurso em relação à decisão do ano anterior no STJD sobre a irregularidade de jogadores. O clube reclamava da escalação do meia Hatos, do Bragantino-PA. A competição, inicialmente prevista para começar em 21 de janeiro de 2023, começou apenas no dia 31 de janeiro de 2023, com exceção das partidas envolvendo o Bragantino. Após toda a revisão do caso, no dia 8 de fevereiro de 2023, o STJD decidiu manter o Tubarão na Segunda Divisão, permitindo a continuidade regular do campeonato. 2024 - impugnação na final Já em 2024, a "paralisação" foi na final. Na ocasião, o Remo reclamou junto ao TJD-PA de uma suposta interferência do árbitro da partida de ida da decisão, que terminou com a vitória do Paysandu por 2 a 0. O clube pediu a impugnação do resultado. Inicialmente, o TJD-PA acatou o pedido do Leão Azul, determinando a não homologação do resultado e a suspensão das premiações até uma decisão final. No entanto, o Papão entrou com um recurso e conseguiu reverter a decisão, mantendo a realização do segundo jogo da final conforme programado. O Bicola foi o grande campeão daquele ano. 2025 - Irregularidades e punições Na temporada passada, a suspensão do estadual foi longa e atrasou bastante o calendário. Capitão Poço e Tuna Luso foram punidas com a perda de 18 e 7 pontos, respectivamente, pelo TJD-PA, por escalarem jogadores de forma irregular. As equipes utilizaram jogadores abaixo de 20 anos sem contrato profissional, violando o regulamento do campeonato. A decisão mudaria o chaveamento das quartas de final. Sendo assim, a disputa precisou ser paralisada até o veredito do STJD. Após o julgamento no STJD, as punições de Tuna e Capitão Poço foram revertidas em multas e o Parazão pôde retornar, tendo sua final apenas em maio de 2025. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo paysandu re-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 FUTEBOL Com provocações, Paysandu divulga bastidores do título do Parazão; assista O Papão é o maior campeão do Estado com 51 Parazões e ampliou a diferença para o Remo, que possui 48 10.03.26 16h49 FUTEBOL Paysandu faz tour da taça do título do Parazão em shopping de Belém; veja o horário Papão levou o título estadual e o torcedor poderá fazer fotos com a taça 10.03.26 14h05 Futebol Paysandu leva a artilharia do Parazão pela 4ª vez seguida; último artilheiro do Remo foi em 2015 Papão garantiu título e também a artilharia do Parazão em 2026 10.03.26 13h36 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 2 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 3 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 4 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer.