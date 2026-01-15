Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento O Liberal 15.01.26 11h35 Campeonato começa na próxima semana (Caio Maia / OLiberal) A bola ainda não rolou pelo Campeonato Paraense, mas fora das quatro linhas já há polêmica. O Independente de Tucuruí solicitou à Federação Paraense de Futebol (FPF) a suspensão do Parazão antes mesmo do início da competição. O pedido do clube é baseado em uma decisão do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), que determina que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) refaça o julgamento que revogou a perda de pontos da Tuna Luso e do Capitão Poço na disputa da última temporada determinado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJDPA). O Independente de Tucuruí foi um dos clubes rebaixados para a Série A2 do Parazão após a avocação do STJD, que revogou a perda de pontos da Águia Guerreira, do CAP e do Bragantino. A punição foi revertida em multas para os clubes. Com isso, o time recorreu à Justiça comum, visto que o caso já teria passado por todas as instâncias no âmbito esportivo, para pedir a anulação da decisão. Na última segunda-feira (14), a juíza Lailce Ana Marrom, titular da 9ª Vara Cível da Capital, acatou o pedido do Independente e declarou a nulidade absoluta do acórdão publicado pelo STJD que havia revogado a decisão do TJD-PA, a qual previa a perda de pontos. Em consequência, determino o retorno imediato dos autos ao Pleno do STJD para que proceda a novo julgamento dos Recursos Voluntários, devendo, antes, intimar pessoalmente o Independente Atlético Clube (ou seu patrono) para apresentar contrarrazões e garantir a devida publicidade da pauta de julgamento”, diz a decisão. O clube encaminhou o pedido de suspensão do Parazão à federação, pois a juíza também determinou que voltem a valer as decisões da 3ª Comissão Disciplinar do TJD-PA, que haviam punido Capitão Poço e Tuna Luso com perda de pontos, além de determinar que a FPF comunique oficialmente os clubes envolvidos. Com isso, o Independente defende que não existe, neste momento, uma decisão válida que o coloque fora da elite do futebol paraense. Outro pedido Conforme informação repassada ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o Independente estaria entrando com outro processo que pede a desfiliação do Cametá da FPF. Segundo foi apurado, o clube de Tucuruí aponta que a equipe estaria em desacordo com algumas regras da federação. O que diz a FPF Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, comentou o pedido de suspensão do Parazão e garantiu que, até nova decisão do STJD, a competição não será paralisada. "Não vamos suspender o campeonato. Não há pedido de exclusão de time, suspensão de campeonato ou anulação do processo do STJD. O STJD tem a própria governança e não existe nenhum pedido de paralisação", afirmou Gluck Paul. 