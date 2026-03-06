Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira Além do Papão, Águia de Marabá, Tuna Luso e Castanhal também vão disputar a terceira etapa do torneio O Liberal 06.03.26 9h12 Papão estreia na terceira fase da competição (Jorge Luís TottiPaysandu) O Paysandu já sabe quem vai enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil. O time bicolor vai encarar a Portuguesa-RJ, que venceu o Maracanã por 1 a 0 na última quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, e avançou na competição. A data, local e horário da partida ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe bicolor, assim como outros três clubes - Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste) - estreia na Copa do Brasil na terceira fase, se juntando aos 44 classificados da segunda etapa do torneio, que este ano tem um novo regulamento. Na última edição, o Paysandu também estreou na segunda fase do torneio, mas encarou o Bahia e não conseguiu avançar para a quarta etapa. VEJA MAIS Facundo destaca 'humildade' como caminho para o Paysandu buscar o título no Re-Pa decisivo Bonifazi foi o entrevistado desta quinta-feira (5), na reta final da preparação da equipe comandada por Júnior Rocha Experiente em Re-Pa, Edílson destaca concentração para buscar taça: 'Entrar com foco total' O lateral-direito do Paysandu é um dos veteranos no maior clássico do futebol amazônico e quer usar a experiência para fazer a diferença no próximo domingo (8) Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras Além do Bicola, Tuna Luso, Águia de Marabá e Castanhal também estão garantidos na terceira etapa. Os times paraenses passaram por Tocantinópolis-TO, Independência-AC e Guarani-SP, respectivamente. Na próxima etapa, a Águia Guerreira vai encarar o Juventude-RS. Já o Azulão enfrenta o Madureira-RJ, enquanto o Japiim da Estrada joga contra o Nova Iguaçu. Os detalhes de todos os jogos devem ser divulgados nos próximos dias pela CBF, já que, conforme a tabela base, os duelos devem ocorrer entre os dias 11 e 12 de março. O Remo também está classificado para a Copa do Brasil. Mas o time azulino só entra na disputa na quinta fase, com os outros 19 clubes da Série A. Nesta edição, a CBF mudou o regulamento da competição, aumentando o número de participantes de 92 para 126. Assim, as etapas da disputa também aumentaram. Agora, no total, são nove fases. Apenas na quinta etapa do torneio é que os jogos passam a ter ida e volta; antes disso, as disputas são em duelos únicos. Outra novidade é que a final será realizada em partida única, no dia 6 de dezembro, após o término do Brasileirão. Confira os jogos da terceira fase da Copa do Brasil Paysandu x Portuguesa da Ilha do Governador Barra x América-MG Volta Redonda x América-RN Sport x Anápolis Castanhal x Nova Iguaçu Athletic-MG x Ypiringa-RS Manauara x Fortaleza Santa Catarina x Jacuipense Madureira x Águia de Marabá Mixto x Novorizontino Maranhão x Ceará Joinville x São Bernardo Vila Nova x Operário-MS Confiança x Tombense Ponte Preta x Guarany de Bagé Porto Velho x Atlético-GO Maringá x Uberlândia Goiás x Fluminense-PI Tuna Luso x Juventude Manaus x Londrina Operário-PR x Capital-DF Amazonas x Figueirense Sousa x CRB Portuguesa x Avaí 