Paysandu conhece adversário da terceira fase da Copa do Brasil; confira

O Paysandu já sabe quem vai enfrentar na terceira fase da Copa do Brasil. O time bicolor vai encarar a Portuguesa-RJ, que venceu o Maracanã por 1 a 0 na última quinta-feira (5), no Rio de Janeiro, e avançou na competição. A data, local e horário da partida ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A equipe bicolor, assim como outros três clubes - Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste) - estreia na Copa do Brasil na terceira fase, se juntando aos 44 classificados da segunda etapa do torneio, que este ano tem um novo regulamento.

Na última edição, o Paysandu também estreou na segunda fase do torneio, mas encarou o Bahia e não conseguiu avançar para a quarta etapa.

Além do Bicola, Tuna Luso, Águia de Marabá e Castanhal também estão garantidos na terceira etapa. Os times paraenses passaram por Tocantinópolis-TO, Independência-AC e Guarani-SP, respectivamente.

Na próxima etapa, a Águia Guerreira vai encarar o Juventude-RS. Já o Azulão enfrenta o Madureira-RJ, enquanto o Japiim da Estrada joga contra o Nova Iguaçu.

Os detalhes de todos os jogos devem ser divulgados nos próximos dias pela CBF, já que, conforme a tabela base, os duelos devem ocorrer entre os dias 11 e 12 de março.

O Remo também está classificado para a Copa do Brasil. Mas o time azulino só entra na disputa na quinta fase, com os outros 19 clubes da Série A.

Nesta edição, a CBF mudou o regulamento da competição, aumentando o número de participantes de 92 para 126. Assim, as etapas da disputa também aumentaram. Agora, no total, são nove fases.

Apenas na quinta etapa do torneio é que os jogos passam a ter ida e volta; antes disso, as disputas são em duelos únicos. Outra novidade é que a final será realizada em partida única, no dia 6 de dezembro, após o término do Brasileirão.

Confira os jogos da terceira fase da Copa do Brasil

Paysandu x Portuguesa da Ilha do Governador

Barra x América-MG

Volta Redonda x América-RN

Sport x Anápolis

Castanhal x Nova Iguaçu

Athletic-MG x Ypiringa-RS

Manauara x Fortaleza

Santa Catarina x Jacuipense

Madureira x Águia de Marabá

Mixto x Novorizontino

Maranhão x Ceará

Joinville x São Bernardo

Vila Nova x Operário-MS

Confiança x Tombense

Ponte Preta x Guarany de Bagé

Porto Velho x Atlético-GO

Maringá x Uberlândia

Goiás x Fluminense-PI

Tuna Luso x Juventude

Manaus x Londrina

Operário-PR x Capital-DF

Amazonas x Figueirense

Sousa x CRB

Portuguesa x Avaí