Facundo destaca 'humildade' como caminho para o Paysandu buscar o título no Re-Pa decisivo

O lateral-esquerdo uruguaio Facundo Bonifazi afirmou que a principal postura do Paysandu para confirmar o título do Campeonato Paraense será manter a humildade diante do confronto decisivo contra o Remo, no próximo domingo (8), no Mangueirão. Após a vitória bicolor por 2 a 1 no primeiro jogo da final, o time joga por um empate para levantar a taça, enquanto uma derrota por um gol leva a decisão para as penalidades.

Bonifazi foi o entrevistado desta quinta-feira (5), na reta final da preparação da equipe comandada por Júnior Rocha. Titular na lateral esquerda e um dos destaques do sistema defensivo do time na temporada, o uruguaio vem se consolidando como peça importante na campanha bicolor no estadual. Há pouco menos de dois meses no clube, o jogador afirmou que o período inicial tem sido importante para se adaptar ao elenco e às características do futebol disputado na região.

“Eu estou adaptado, depois de mais de um mês, jogo atrás de jogo, eu estou adaptado, obviamente a cada jogo sigo conhecendo mais os meus companheiros, seus movimentos, entendendo melhor o que pede o Júnior também, fico muito contente com isso”.

Antes de chegar ao clube, Bonifazi buscou informações sobre o Paysandu e sobre o futebol brasileiro com um compatriota que já atuava no elenco.

“É tudo novo pra mim. Falei muito com o Yefferson (zagueiro uruguaio do Paysandu) antes de chegar aqui, me informei muito, mas fiquei muito surpreendido com o nível dos times, times muito difíceis como mandantes, equipes que foram muito difíceis de vencer”.

Clássico decisivo

Sobre o segundo confronto da final, o lateral destacou o caráter imprevisível dos clássicos e afirmou que o grupo tem trabalhado para ajustar detalhes após o primeiro jogo da decisão.

“Primeiro de tudo, todo clássico é diferente, não há um igual ou outro, ainda mais esse de domingo, que é uma decisão. Nós trabalhamos no dia a dia, procurando melhorar pra fazer um bom jogo no domingo”.

Mesmo com a vantagem construída na ida, Bonifazi ressaltou que a equipe precisa corrigir erros apresentados ao longo da partida anterior.

“Agora temos que ter muita humildade, saber corrigir os erros que tivemos principalmente no segundo tempo da primeira partida. Acredito que poderíamos ter matado a partida antes, depois veio o penal e os últimos dez minutos ficou complicado. Jogamos contra uma equipe que tem muita qualidade, uma equipe importante, então é tratar de melhorar”.

Função defensiva

Ao comentar seu papel em campo, o uruguaio destacou que a prioridade da posição é manter a solidez defensiva, buscando equilíbrio antes de apoiar o ataque.

“Primeiro é o lateral defensivo. A primeira função do lateral em todo lado é defender, e depois sim, quando perceber o momento, ir pra cima, mas ter o equilíbrio”.

Mangueirão e jovens da base

Bonifazi também comentou sobre as condições do gramado do Mangueirão, palco da decisão, lembrando que percebeu melhora recente na qualidade do campo. “O primeiro jogo estava ruim (Re-Pa da fase classificatória), melhorou muito nesse último jogo”.

O jogador ainda avaliou positivamente a presença de atletas formados nas categorias de base do Paysandu no elenco principal, que têm recebido oportunidades ao longo da temporada. “Fiquei surpreendido com o nível da base, os caras com muita vontade de crescer, escutando, fico muito feliz com isso”.