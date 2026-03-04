Remo ultrapassa Paysandu e assume liderança paraense no ranking das redes sociais Clube azulino registra maior crescimento proporcional entre os 25 maiores do país e toma a frente do rival no cenário nacional O Liberal 04.03.26 15h01 A rivalidade entre Remo e Paysandu se dá no gramado, nas arquibancadas e redes sociais. (Wagner Santana) A rivalidade entre Remo e Paysandu ganhou um novo capítulo fora das quatro linhas. De acordo com os dados mais recentes do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, elaborado pelo IBOPE Repucom, o Remo ultrapassou o maior rival e agora é o paraense mais bem colocado na lista nacional de seguidores nas redes sociais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O levantamento, divulgado nesta terça-feira (3) e referente ao período entre janeiro e março de 2026, aponta uma mudança na ordem do clássico Re-Pa no ambiente digital. O clube azulino aparece na 21ª posição geral, enquanto o Paysandu caiu para a 22ª colocação. Crescimento azulino acima da média Em janeiro, o Remo somava 2.176.551 seguidores considerando Facebook, X, Instagram, YouTube e TikTok. Dois meses depois, alcançou 2.256.388. O avanço foi de 37.718 novas inscrições, o que representa variação de +1,7% — o maior crescimento proporcional entre os 25 clubes mais bem posicionados no ranking durante o mês de fevereiro. O desempenho foi suficiente para a ultrapassagem direta sobre o Paysandu e consolidou o Remo como clube da Região Norte com maior base digital no cenário nacional. Evolução do Remo por plataforma (jan → mar): Facebook: 552.000 → 558.000 (+6.000 | +1,09%) X: 165.000 → 168.091 (+3.091 | +1,87%) Instagram: 1.038.500 → 1.052.097 (+13.597 | +1,31%) YouTube: 217.000 → 221.000 (+4.000 | +1,84%) TikTok: 246.170 → 257.200 (+11.030 | +4,48%) O TikTok foi a rede com maior crescimento proporcional no período, enquanto o Instagram permanece como principal plataforma em volume absoluto, concentrando mais de 1 milhão de seguidores. VEJA MAIS Ítalo valoriza descanso após Re-Pa e revela fuga do futebol na folga com videogame: 'Dar uns tiros' Artilheiro do Parazão, camisa 9 do Paysandu diz que desligar a mente foi fundamental após a vitória no clássico e conta que prefere Call of Duty a assistir jogos nos dias livres Passagem pelo Paysandu e histórico na Série B: conheça Léo Condé, possível novo técnico do Remo Treinador mineiro assume o Leão após saída de Juan Carlos Osorio e deve comandar a equipe na final do Parazão Paysandu vence em campo, mas Remo coloca mais torcida no Mangueirão e lidera renda do Re-Pa Leão supera o rival nas arquibancadas e na arrecadação, enquanto Papão leva vantagem no placar da primeira final Avanço mais discreto do Paysandu O Paysandu também apresentou crescimento, mas em ritmo inferior. O clube saiu de 2.203.930 seguidores em janeiro para 2.223.707 em março. Foram 19.777 novos inscritos, variação de +0,9% — praticamente metade do índice registrado pelo rival. Com isso, o time bicolor perdeu a posição que ocupava à frente do Remo no ranking nacional. Evolução do Paysandu por plataforma (jan → mar): Facebook: 482.000 → 487.000 (+5.000 | +1,03%) X: 220.000 → 223.071 (+3.071 | +1,40%) Instagram: 892.300 → 900.936 (+8.636 | +0,97%) YouTube: 223.000 → 226.000 (+3.000 | +1,34%) TikTok: 386.630 → 386.700 (+70 | +0,02%) No caso bicolor, o Instagram também foi o principal motor de crescimento em números absolutos. O clube, porém, apresentou estabilidade no TikTok, rede em que mantém base superior à do Remo. Novo cenário no clássico digital A inversão no ranking ocorre em meio à expectativa para mais um clássico decisivo pelo Campeonato Paraense de 2026. Enquanto o resultado dentro de campo será conhecido apenas no próximo domingo, nas redes sociais o Remo já assumiu a dianteira. No entanto, em campo a disputa é outra e os dois times têm mais um capítulo a resolver neste domingo (8), no segundo jogo da final do Campeonato Paraense. O Papão tem a vantagem de um gol e pode até empatar para levar a taça. Caso o Remo vença por dois ou mais gols, fica com o título. O jogo começa às 17 horas. 