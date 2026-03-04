Lazio x Atalanta: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/03) pela Coppa Italia

Lazio x Atalanta disputam hoje, quarta-feira (04/03), as semifinais da Copa Itália. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lazio x Atalanta ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SportyNet, incluindo pelo Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na Série A italiana, o Lazio está em 11° lugar com 8 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 26 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já a Atalanta está em 7° lugar e aucmula 12 vitórias, 9 empates, 6 derrotas, 37 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas suas últimas partidas.

Lazio x Atalanta: prováveis escalações

Lazio: Ivan Provedel; Adam Marusic, Oliver Provstgaard, Alessio Romagnoli e Luca Pellegrini; Fisayo Dele-Bashiru, Reda Belahyane e Kenneth Taylor; Gustav Isaksen, Mattia Zaccagni e Boulaye Dia. Técnico: Maurizio Sarri.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Isak Hien e Berat Djimsiti; Davide Zappacosta, Marten De Roon, Mario Pasalic e Lorenzo Bernasconi; Nicola Zalewski, Lazar Samardzic e Gianluca Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino.

FICHA TÉCNICA

Lazio x Atalanta

Coppa Italia

Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

Data/Horário: 04 de março de 2026, 17h