Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões Hannah Franco 04.03.26 9h16 Onde assistir ao GP da Austrália de Fórmula 1 2026 ao vivo? (Pirelli F1 Press Media) A temporada 2026 da Fórmula 1 começa neste fim de semana com o GP da Austrália, disputado no circuito de Albert Park, em Melbourne. A etapa abre oficialmente o calendário da categoria e inaugura a nova era técnica da F1, com atividades entre quinta-feira (5) e domingo (8), no horário de Brasília. 🏁 A prova também marca o retorno da Globo às transmissões da Fórmula 1 após cinco temporadas. A emissora volta a exibir corridas na TV aberta, enquanto o SporTV mantém a cobertura completa na TV fechada, com exibição de todas as etapas do campeonato. VEJA MAIS Calendário Fórmula 1 2026: confira as datas e horários dos GPs neste ano A maior categoria do automobilismo retorna neste final de semana Aston Martin prevê início difícil na temporada da F-1 após problemas com motor Honda em testes Escuderia chega sob desconfiança e prevendo muita dificuldade após fracasso Quando é o GP da Austrália de Fórmula 1? O GP da Austrália será disputado no domingo (8), na madrugada de sábado para domingo, no horário de Brasília. A corrida é a primeira das 24 previstas no calendário da temporada 2026 da Fórmula 1. As atividades de pista começam ainda na quinta-feira (5), com os treinos livres, e seguem até a definição do grid e da prova principal. Que horas começam os treinos e a corrida? Os horários do fim de semana da Fórmula 1 em Melbourne são: Quinta-feira (5): primeiro e segundo treinos livres a partir das 22h, no SporTV 3; Sexta-feira (6): transmissão das sessões a partir das 22h30, no SporTV 3; Domingo (8): corrida a partir de 0h15, na madrugada, com transmissão ao vivo. Onde assistir à Fórmula 1 ao vivo? A corrida do GP da Austrália terá transmissão ao vivo na TV Globo e no SporTV 3. Na TV aberta, a emissora exibirá 15 das 24 etapas da temporada 2026. Já o SporTV transmitirá todas as corridas do campeonato, com sinal em qualidade 4K. Após a exibição, as provas ficarão disponíveis na íntegra no Globoplay. A Globo também adquiriu os direitos da Fórmula 2, que será exibida no SporTV 3. Quem são os narradores da Fórmula 1 na Globo? Na TV Globo, a narração das corridas será de Everaldo Marques. Os comentários ficarão por conta de Luciano Burti, com participação de Mariana Becker diretamente dos autódromos. No SporTV, o narrador será Bruno Fonseca, com comentários de Christian Fittipaldi, Felipe Giaffone e Rafael Lopes. As reportagens serão realizadas por Guilherme Pereira, Marcelo Courrege e Julia Guimarães. Na transmissão da Fórmula 2, os comentários no SporTV 3 serão de Gianluca Petecof, ex-piloto da categoria e atualmente titular da Stock Car Pro Series. 