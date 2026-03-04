Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália

A temporada 2026 da Fórmula 1 começa neste fim de semana com o GP da Austrália, disputado no circuito de Albert Park, em Melbourne. A etapa abre oficialmente o calendário da categoria e inaugura a nova era técnica da F1, com atividades entre quinta-feira (5) e domingo (8), no horário de Brasília.

🏁 A prova também marca o retorno da Globo às transmissões da Fórmula 1 após cinco temporadas. A emissora volta a exibir corridas na TV aberta, enquanto o SporTV mantém a cobertura completa na TV fechada, com exibição de todas as etapas do campeonato.

Quando é o GP da Austrália de Fórmula 1?

O GP da Austrália será disputado no domingo (8), na madrugada de sábado para domingo, no horário de Brasília. A corrida é a primeira das 24 previstas no calendário da temporada 2026 da Fórmula 1.

As atividades de pista começam ainda na quinta-feira (5), com os treinos livres, e seguem até a definição do grid e da prova principal.

Que horas começam os treinos e a corrida?

Os horários do fim de semana da Fórmula 1 em Melbourne são:

Quinta-feira (5): primeiro e segundo treinos livres a partir das 22h, no SporTV 3;

primeiro e segundo treinos livres a partir das 22h, no SporTV 3; Sexta-feira (6): transmissão das sessões a partir das 22h30, no SporTV 3;

transmissão das sessões a partir das 22h30, no SporTV 3; Domingo (8): corrida a partir de 0h15, na madrugada, com transmissão ao vivo.

Onde assistir à Fórmula 1 ao vivo?

A corrida do GP da Austrália terá transmissão ao vivo na TV Globo e no SporTV 3. Na TV aberta, a emissora exibirá 15 das 24 etapas da temporada 2026. Já o SporTV transmitirá todas as corridas do campeonato, com sinal em qualidade 4K.

Após a exibição, as provas ficarão disponíveis na íntegra no Globoplay. A Globo também adquiriu os direitos da Fórmula 2, que será exibida no SporTV 3.

Quem são os narradores da Fórmula 1 na Globo?

Na TV Globo, a narração das corridas será de Everaldo Marques. Os comentários ficarão por conta de Luciano Burti, com participação de Mariana Becker diretamente dos autódromos. No SporTV, o narrador será Bruno Fonseca, com comentários de Christian Fittipaldi, Felipe Giaffone e Rafael Lopes.

As reportagens serão realizadas por Guilherme Pereira, Marcelo Courrege e Julia Guimarães. Na transmissão da Fórmula 2, os comentários no SporTV 3 serão de Gianluca Petecof, ex-piloto da categoria e atualmente titular da Stock Car Pro Series.