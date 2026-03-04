Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália

Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões

Hannah Franco
fonte

Onde assistir ao GP da Austrália de Fórmula 1 2026 ao vivo? (Pirelli F1 Press Media)

A temporada 2026 da Fórmula 1 começa neste fim de semana com o GP da Austrália, disputado no circuito de Albert Park, em Melbourne. A etapa abre oficialmente o calendário da categoria e inaugura a nova era técnica da F1, com atividades entre quinta-feira (5) e domingo (8), no horário de Brasília.

🏁 A prova também marca o retorno da Globo às transmissões da Fórmula 1 após cinco temporadas. A emissora volta a exibir corridas na TV aberta, enquanto o SporTV mantém a cobertura completa na TV fechada, com exibição de todas as etapas do campeonato.

VEJA MAIS

image Calendário Fórmula 1 2026: confira as datas e horários dos GPs neste ano
A maior categoria do automobilismo retorna neste final de semana

image Aston Martin prevê início difícil na temporada da F-1 após problemas com motor Honda em testes
Escuderia chega sob desconfiança e prevendo muita dificuldade após fracasso

Quando é o GP da Austrália de Fórmula 1?

O GP da Austrália será disputado no domingo (8), na madrugada de sábado para domingo, no horário de Brasília. A corrida é a primeira das 24 previstas no calendário da temporada 2026 da Fórmula 1.

As atividades de pista começam ainda na quinta-feira (5), com os treinos livres, e seguem até a definição do grid e da prova principal.

Que horas começam os treinos e a corrida?

Os horários do fim de semana da Fórmula 1 em Melbourne são:

  • Quinta-feira (5): primeiro e segundo treinos livres a partir das 22h, no SporTV 3;
  • Sexta-feira (6): transmissão das sessões a partir das 22h30, no SporTV 3;
  • Domingo (8): corrida a partir de 0h15, na madrugada, com transmissão ao vivo.

Onde assistir à Fórmula 1 ao vivo?

A corrida do GP da Austrália terá transmissão ao vivo na TV Globo e no SporTV 3. Na TV aberta, a emissora exibirá 15 das 24 etapas da temporada 2026. Já o SporTV transmitirá todas as corridas do campeonato, com sinal em qualidade 4K.

Após a exibição, as provas ficarão disponíveis na íntegra no Globoplay. A Globo também adquiriu os direitos da Fórmula 2, que será exibida no SporTV 3.

Quem são os narradores da Fórmula 1 na Globo?

Na TV Globo, a narração das corridas será de Everaldo Marques. Os comentários ficarão por conta de Luciano Burti, com participação de Mariana Becker diretamente dos autódromos. No SporTV, o narrador será Bruno Fonseca, com comentários de Christian Fittipaldi, Felipe Giaffone e Rafael Lopes.

As reportagens serão realizadas por Guilherme Pereira, Marcelo Courrege e Julia Guimarães. Na transmissão da Fórmula 2, os comentários no SporTV 3 serão de Gianluca Petecof, ex-piloto da categoria e atualmente titular da Stock Car Pro Series.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

F1

Fórmula 1
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia

Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril.

03.03.26 15h12

Futebol

Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista

De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu.

03.03.26 12h05

MMA Sport Club

Dr. Porrada inicia campanha para ajudar família nas tragédia em Minas; veja como ajudar

03.03.26 10h35

futebol

Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B

Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada

03.03.26 10h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

RENDIMENTO

Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão

Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário

04.03.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

04.03.26 7h00

COPA DO BRASIL

Tuna enfrenta o Tocantinópolis na Copa do Brasil buscando recuperação

Após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paraense, justamente diante do Paysandu, e na Copa Grão-Pará, para o Capitão Poço, a Águia aposta no torneio nacional para se salvar

04.03.26 7h00

FALOU O ÍDOLO

Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar'

O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente

03.03.26 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda