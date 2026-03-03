Remo deve anunciar Léo Condé como novo treinador nas próximas horas, afirma jornalista De acordo com Abner Luiz, técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu. Caio Maia e Aila Beatriz Inete 03.03.26 12h05 Léo Condé deve ser anunciado como novo treinador do Remo. (Rafael Moreira / C.A. Bragantino) O Remo deve anunciar nas próximas horas a contratação de Léo Condé, ex-Ceará, como novo treinador da equipe. A informação é do jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+. De acordo com a apuração, o técnico chega a Belém nos próximos dias e já treina a equipe no jogo de volta da final do Parazão, diante do Paysandu, no próximo domingo (8). Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Senhoras e senhores o Clube do Remo fecha com Léo Condé, será o treinador do Remo na final do Parazão e Série A do Brasileirão. Ele treinou o Ceará no ano passado. Era o sonho de consumo de grande parte da diretoria do Remo. O anúncio deve ser feito hoje à tarde", disse Abner. Negociações Apesar de ter sido considerado um dos favoritos para assumir o Leão Azul, a contratação de Léo Condé não deixa de ser uma reviravolta nas negociações. Até então, o nome de Guto Ferreira, responsável por levar o Remo ao acesso à elite do futebol brasileiro, era o mais forte e estava quase fechado. VEJA MAIS Remo só venceu três clássicos contra o Paysandu nos últimos três anos; veja números Leão perdeu o primeiro jogo da final do Parazão 2026 e precisa vencer o Paysandu para sair como título Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano Conforme informações apuradas com fontes ligadas ao clube e ao staff do treinador, o Leão Azul e o técnico já estavam próximos de assinar o contrato. No entanto, Guto não seria unanimidade dentro do clube azulino, o que acabou dificultando a conclusão do acordo. Após o Re-Pa do último domingo (1º), o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, afirmou que Condé era um bom nome, mas que, em contatos anteriores, não tinha demonstrado muita convicção em assumir o clube. De acordo com as informações, desta vez o treinador teria pedido para assumir o time apenas após a decisão do Parazão contra o Paysandu, no próximo domingo (8). No entanto, após negociações, a equipe e o técnico chegaram a um acordo para a assinatura do contrato. Assim, a expectativa é que Léo Condé chegue em Belém antes do clássico para comandar o time contra o Papão. Carreira Se confirmada a contratação, esta será a segunda passagem de Léo Condé pelo futebol paraense, já que, em 2019, comandou o Paysandu. A passagem pelo Bicola foi curta e com resultados pouco expressivos. Na ocasião, o treinador fez dez partidas, com quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates. Treinador comandou o Paysandu em 2019 (Jorge Luiz / Paysandu) O último trabalho do treinador foi no Ceará-CE, em 2025, quando disputou a Série A do Campeonato Brasileiro e foi rebaixado. A campanha do time na competição foi emblemática, pois a equipe iniciou a competição bem e passou a disputa inteira fora da zona de rebaixamento, mas acabou caindo para a Segundona na última rodada. Com a queda, ele deixou a equipe, que comandava desde 2024, e estava livre no mercado desde então. Ao todo, pelo Vozão, foram 83 jogos e 37 vitórias. Condé também teve uma boa passagem pelo Vitória-BA e foi campeão da Série B em 2023. Além disso, tem passagens por equipes como Sampaio Corrêa, Novorizontino-SP, Botafogo-SP e Goiás-GO, além de ter treinado as categorias de base do Atlético-MG e do América-MG. 