Sem espaço no Remo, atacante acerta com time da Série B Marrony deixa o Leão Azul após quatro partidas nesta temporada O Liberal 03.03.26 10h35 Jogador foi formado nas categorias de base do Vasco (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo) O atacante Marrony acertou sua transferência do Remo para o Atlético-GO. Na manhã desta terça-feira (3), o Dragão anunciou a contratação do jogador de 27 anos para a temporada de 2026. Marrony estava no Remo desde 2025, após passagem pelo futebol dinamarquês. O jogador chegou para a disputa da Série B e subiu com o Leão Azul para a elite do futebol brasileiro. Foram 17 jogos e dois gols marcados com a camisa azulina na última temporada. Para esta temporada, havia a expectativa de que o atacante fosse mais utilizado no Campeonato Paraense e em outras disputas paralelas ao Brasileirão. Contudo, neste ano, o jogador perdeu espaço no time e foi pouco utilizado pelo então treinador azulino Juan Carlos Osorio, demitido no último domingo (1º). VEJA MAIS Remo só venceu três clássicos contra o Paysandu nos últimos três anos; veja números Leão perdeu o primeiro jogo da final do Parazão 2026 e precisa vencer o Paysandu para sair como título Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano Assim, em 2026, Marrony atuou em apenas quatro jogos, todos no Parazão, e não marcou gols. O último jogo em que ele foi relacionado foi contra o Cametá, na semifinal do Parazão. Marrony tem 27 anos e é cria da base do Vasco, onde estreou como profissional em 2018. Após três temporadas, foi para o Atlético-MG e, em 2021, teve sua primeira experiência no futebol europeu ao acertar com o Midtjylland, da Dinamarca. Em 2022, retornou ao Brasil para defender o Fluminense e depois voltou ao Midtjylland. Na carreira, o jogador acumula a conquista de um Brasileirão, uma Copa do Brasil e uma Liga Dinamarquesa. Com a camisa do rubro-negro goiano, Marrony vai tentar repetir o feito do ano passado com o Remo e conquistar o acesso para o Atlético-GO.