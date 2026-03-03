Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (03/03), incluem partidas pelo Copa do Brasil, Premier League, Libertadores e outras competições internacionais.

Às 17h, Barcelona jogará contra Atlético Madrid pela Copa do Rei da Espanha. Já às 21h30, o Barcelona SC enfrentará o Botafogo pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês - Premier League

Bournemouth x Brentford - 16h30 - XSports e Disney+ Everton x Burnley - 16h30 - Disney+ Leeds x Sunderland - 16h30 - Disney+ Wolverhampton x Liverpool - 17h15 - Disney+

Copa do Brasil

CRB x Porto-BA - 20h - Sem informações Figueirense x Azuriz - 21h30 - SporTV, GeTV e Premiere

Copa da Inglaterra

Port Vale x Bristol City - 16h45 - Disney+

Copa Itália

Como x Inter de Milão - 17h - SportyNet

Copa Libertadores da América

Barcelona de Guayaquil x Botafogo - 21h30 - ESPN e Disney+

Copa del Rey

Barcelona x Atlético Madrid - 17h - ESPN 4 e Disney+

Copa Sul-Americana

Independiente Petrolero x Guabirá - 19h - ESPN 3 e Disney+ Montevideo City Torque x Defensor - 19h - ESPN 4 e Disney+ Cobresal x Audax Italiano - 21h30 - ESPN 4 e Disney+ Puerto Cabello x Monagas - 21h30 - Paramount+ Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso - 23h - Paramount+

