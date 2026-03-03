Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 03.03.26 7h00 Às 21h30, o Botafogo enfrentará o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores (X/ @BarcelonaSC) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (03/03), incluem partidas pelo Copa do Brasil, Premier League, Libertadores e outras competições internacionais. Às 17h, Barcelona jogará contra Atlético Madrid pela Copa do Rei da Espanha. Já às 21h30, o Barcelona SC enfrentará o Botafogo pela Libertadores. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Inglês - Premier League Bournemouth x Brentford - 16h30 - XSports e Disney+ Everton x Burnley - 16h30 - Disney+ Leeds x Sunderland - 16h30 - Disney+ Wolverhampton x Liverpool - 17h15 - Disney+ Copa do Brasil CRB x Porto-BA - 20h - Sem informações Figueirense x Azuriz - 21h30 - SporTV, GeTV e Premiere Copa da Inglaterra Port Vale x Bristol City - 16h45 - Disney+ Copa Itália Como x Inter de Milão - 17h - SportyNet Copa Libertadores da América Barcelona de Guayaquil x Botafogo - 21h30 - ESPN e Disney+ Copa del Rey Barcelona x Atlético Madrid - 17h - ESPN 4 e Disney+ Copa Sul-Americana Independiente Petrolero x Guabirá - 19h - ESPN 3 e Disney+ Montevideo City Torque x Defensor - 19h - ESPN 4 e Disney+ Cobresal x Audax Italiano - 21h30 - ESPN 4 e Disney+ Puerto Cabello x Monagas - 21h30 - Paramount+ Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso - 23h - Paramount+ Onde assistir ao jogo de Barcelona e Botafogo; veja o horário O jogo entre Barcelona SC x Botafogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Barcelona e Atlético Madrid; veja o horário O jogo entre Barcelona x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Wolves e Liverpool; veja o horário O jogo entre Wolverhampton x Liverpool terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h15. Onde assistir ao jogo de Como e Internazionale; veja o horário O jogo entre Como x Inter de Milão terá transmissão ao vivo pela SportyNet, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 17h - Barcelona x Atlético Madrid - Copa del Rey 19h - Independiente Petrolero x Guabirá - Copa Sul-Americana 19h - Montevideo City Torque x Defensor - Copa Sulamericana 21h30 - Cobresal x Audax Italiano - Copa Sudamericana 21h30 - Barcelona de Guayaquil x Botafogo - Libertadores SporTV 21h30 - Figueirense x Azuriz - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira. Disney+ 16h30 - Bournemouth x Brentford - Premier League 16h30 - Everton x Burnley - Premier League 16h30 - Leeds x Sunderland - Premier League 16h45 - Port Vale x Bristol City - Copa da Inglaterra 17h - Barcelona x Atlético Madrid - Copa del Rey 17h15 - Wolverhampton x Liverpool - Premier League 19h - Independiente Petrolero x Guabirá - Copa Sul-Americana 19h - Montevideo City Torque x Defensor - Copa Sulamericana 21h30 - Cobresal x Audax Italiano - Copa Sudamericana 21h30 - Barcelona de Guayaquil x Botafogo - Libertadores Premiere 21h30 - Figueirense x Azuriz - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ 21h30 - Puerto Cabello x Monagas - Copa Sulamericana 23h - Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso - Copa Sudamericana SportyNet 17h - Como x Inter de Milão - Coppa Italia 