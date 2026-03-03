Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Copa do Rei da Espanha, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Botafogo enfrentará o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores (X/ @BarcelonaSC)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (03/03), incluem partidas pelo Copa do Brasil, Premier League, Libertadores e outras competições internacionais.

Às 17h, Barcelona jogará contra Atlético Madrid pela Copa do Rei da Espanha. Já às 21h30, o Barcelona SC enfrentará o Botafogo pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Bournemouth x Brentford - 16h30 - XSports e Disney+
  2. Everton x Burnley - 16h30 - Disney+
  3. Leeds x Sunderland - 16h30 - Disney+
  4. Wolverhampton x Liverpool - 17h15 - Disney+

Copa do Brasil

  1. CRB x Porto-BA - 20h - Sem informações
  2. Figueirense x Azuriz - 21h30 - SporTV, GeTV e Premiere

Copa da Inglaterra

  1. Port Vale x Bristol City - 16h45 - Disney+

Copa Itália

  1. Como x Inter de Milão - 17h - SportyNet

Copa Libertadores da América

  1. Barcelona de Guayaquil x Botafogo - 21h30 - ESPN e Disney+

Copa del Rey

  1. Barcelona x Atlético Madrid - 17h - ESPN 4 e Disney+

Copa Sul-Americana

  1. Independiente Petrolero x Guabirá - 19h - ESPN 3 e Disney+
  2. Montevideo City Torque x Defensor - 19h - ESPN 4 e Disney+
  3. Cobresal x Audax Italiano - 21h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Puerto Cabello x Monagas - 21h30 - Paramount+
  5. Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso - 23h - Paramount+

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Barcelona SC x Botafogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Atlético Madrid; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Wolves e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Wolverhampton x Liverpool terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h15.

Onde assistir ao jogo de Como e Internazionale; veja o horário

O jogo entre Como x Inter de Milão terá transmissão ao vivo pela SportyNet, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 17h - Barcelona x Atlético Madrid - Copa del Rey
  2. 19h - Independiente Petrolero x Guabirá - Copa Sul-Americana
  3. 19h - Montevideo City Torque x Defensor - Copa Sulamericana
  4. 21h30 - Cobresal x Audax Italiano - Copa Sudamericana
  5. 21h30 - Barcelona de Guayaquil x Botafogo - Libertadores

SporTV

  1. 21h30 - Figueirense x Azuriz - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 16h30 - Bournemouth x Brentford - Premier League
  2. 16h30 - Everton x Burnley - Premier League
  3. 16h30 - Leeds x Sunderland - Premier League
  4. 16h45 - Port Vale x Bristol City - Copa da Inglaterra
  5. 17h - Barcelona x Atlético Madrid - Copa del Rey
  6. 17h15 - Wolverhampton x Liverpool - Premier League
  7. 19h - Independiente Petrolero x Guabirá - Copa Sul-Americana
  8. 19h - Montevideo City Torque x Defensor - Copa Sulamericana
  9. 21h30 - Cobresal x Audax Italiano - Copa Sudamericana
  10. 21h30 - Barcelona de Guayaquil x Botafogo - Libertadores

Premiere

  1. 21h30 - Figueirense x Azuriz - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

  1. 21h30 - Puerto Cabello x Monagas - Copa Sulamericana
  2. 23h - Alianza Atlético x Deportivo Garcilaso - Copa Sudamericana

SportyNet

  1. 17h - Como x Inter de Milão - Coppa Italia
