Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Carioca

Madureira e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Flamengo goleou o Madureira por 3 a 0 durante a partida de ida (Adriano Fontes/ Flamengo)

Madureira x Flamengo disputam hoje, segunda-feira (02/03), a volta da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo está programado para as 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Madureira x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira etapa, o Flamengo ficou em 4° lugar no Grupo B e acumulou 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos. Em seguida, a equipe eliminou o Botafogo por 2 a 1.

Já a Madureira foi vice-líder do mesmo grupo e somou 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos. Nas quartas de final, o time venceu o Boavista por 2 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Flamengo por 3 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo
La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

Madureira x Flamengo: prováveis escalações

Madureira: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Wallace Camilo e Fubá; Geovane Maranhão, Jacó e Everton. Técnico: Toninho Andrade.

Flamengo: Andrew, Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Carrascal (Luiz Araújo); Paquetá, Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA
Madureira x Flamengo
Campeonato Carioca
Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 02 de março de 2026, 21h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Campeonato Carioca

flamengo

Madureira
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A argentina

Independiente Rivadavia x River Plate: onde assistir e escalações do jogo hoje (2/3) pelo Argentino

Independiente Rivadavia e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

02.03.26 20h30

Cariocão

Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Carioca

Madureira e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

02.03.26 18h00

Futebol

Paysandu vence em campo, mas Remo coloca mais torcida no Mangueirão e lidera renda do Re-Pa

Leão supera o rival nas arquibancadas e na arrecadação, enquanto Papão leva vantagem no placar da primeira final

02.03.26 16h55

Campeonato Português

Gil Vicente x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/03) pela Liga Portugal

Gil Vicente e Benfica jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

02.03.26 16h15

MAIS LIDAS EM ESPORTES

na bronca

Após derrota no Re-Pa, presidente do Remo diz que Osorio 'não foi digno' de vestir a camisa do time

Leão Azul perdeu para o Paysandu no último domingo (1º) e demitiu o treinador colombiano

02.03.26 12h01

Galvão Bueno realiza 'sonho de auditório' e mira o entretenimento em novo programa do SBT

03.03.26 0h12

CAIU!

Remo demite Juan Carlos Osorio

O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas

01.03.26 20h05

De lavada!

Flamengo goleia Madureira por 8 a 0 e avança à final do Carioca

Time rubro-negro assegura vaga na sétima decisão consecutiva e enfrentará o Fluminense em busca do tricampeonato

02.03.26 23h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda