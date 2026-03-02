Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Campeonato Carioca

Madureira x Flamengo disputam hoje, segunda-feira (02/03), a volta da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo está programado para as 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Madureira x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira etapa, o Flamengo ficou em 4° lugar no Grupo B e acumulou 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos. Em seguida, a equipe eliminou o Botafogo por 2 a 1.

Já a Madureira foi vice-líder do mesmo grupo e somou 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos. Nas quartas de final, o time venceu o Boavista por 2 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Flamengo por 3 a 0.

Madureira x Flamengo: prováveis escalações

Madureira: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Wallace Camilo e Fubá; Geovane Maranhão, Jacó e Everton. Técnico: Toninho Andrade.

Flamengo: Andrew, Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, De la Cruz e Carrascal (Luiz Araújo); Paquetá, Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Madureira x Flamengo

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 02 de março de 2026, 21h