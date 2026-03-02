Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo

Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão

O Liberal
fonte

Treinador está livre no mercado e é o nome mais forte nos bastidores (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Remo demitiu no último domingo (1º) o treinador colombiano Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Campeonato Paraense. Com isso, o clube azulino volta ao mercado para tentar achar um nome para substituir o técnico. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Guto Ferreira, Léo Condé e Roger Machado seriam favoritos para assumir o time.

De acordo com as informações, a diretoria azulina já iniciou contatos com Guto Ferreira, responsável pela reação do Remo na reta final da Série B e pelo acesso da equipe à elite do futebol brasileiro. O treinador está livre no mercado desde o fim da última temporada, justamente quando deixou o Leão Azul.

À frente da equipe, em 10 jogos, Guto conquistou sete vitórias no Brasileiro, dois empates e apenas uma derrota. Após o acesso, havia uma expectativa de o treinador seguir no Leão Azul, mas o técnico e o clube não chegaram a um acordo. Assim, o Remo fechou com Osorio, trazido pelo então executivo de futebol Marcos Braz, mas a parceria só durou 13 jogos.

VEJA MAIS 

image Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio
Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso

image Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão
Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio

image Jogador do Paysandu recebe alta após sofrer concussão cerebral durante o Re-Pa
Kleiton Pego deixou o jogo contra o Remo de ambulância após choque com Marllon

Experiente, Ferreira acumula passagens por clubes de grande expressão no cenário nacional, como Sport-PE, Coritiba-PR, Ceará-CE, Chapecoense-SC, Bahia-BA, Internacional-RS, Criciúma-SC, além de Ponte Preta-SP, Figueirense-SC e Cuiabá-MT.

Léo Condé

Outro nome forte nos bastidores seria o do ex-Paysandu Léo Condé. O técnico mineiro estava no Ceará-CE, rebaixado para a Série B do futebol brasileiro na última temporada e, desde o final da temporada passada, está livre no mercado.

Léo comandou o Ceará por quase duas temporadas. Chegou ao clube em 2024, fez 23 jogos e conquistou o acesso à Série A. Já no último ano, comandou o time em 60 jogos, conseguiu certa estabilidade, mas não conseguiu engatar no Brasileirão e foi rebaixado com 43 pontos.

image Léo Condé já trabalhou no Paysandu (Jorge Luiz / Paysandu)

O treinador já tem experiência no futebol paraense. Em 2019, Condé teve uma passagem curta pelo Paysandu, mas acumulou resultados pouco expressivos. Na equipe bicolor, fez dez partidas, com quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates.

Além do Ceará e do Papão, Léo Condé tem passagens por equipes como Vitória, Sampaio Corrêa, Novorizontino-SP, Botafogo-SP e Goiás-GO, além de ter treinado as categorias de base do Atlético-MG e o América-MG.

Roger Machado

Livre no mercado desde setembro de 2025, após deixar o Internacional, Roger Machado seria outra opção para o Leão Azul. O treinador de 50 anos é experiente e tem no currículo passagens por equipes de grande expressão, como Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Bahia, Atlético-MG e Juventude.

O técnico estava no Inter desde julho de 2024, conseguiu fazer uma boa campanha e garantiu uma vaga na Libertadores. No ano seguinte, apesar do início, acabou se desgastando após as eliminações nas oitavas de final da competição continental e da Copa do Brasil. Ao todo, foram 74 partidas no time gaúcho, 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas.

image Roger Machado tem passagem pelo Fluminense (Lucas Merçon / Fluminense FC)

Cenário

O Remo, neste momento, procura um nome de confiança para assumir o comando do time. Assim, internamente, o retorno de Guto Ferreira é positivo. O clube quer retomar a estabilidade da equipe e precisa, de maneira imediata, reverter o placar e buscar o título do Campeonato Paraense. Além disso, o Leão Azul ainda busca a primeira vitória no Brasileirão. Em quatro rodadas, o time conquistou três empates e tem uma derrota.

Até o momento, o Remo não confirmou oficialmente a negociação com nenhum treinador. Mas a expectativa é que, até o meio desta semana, o clube já tenha um nome definido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

futebol

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

futebol

Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo

Clube azulino demitiu o treinador Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Parazão

02.03.26 10h02

BUSCA

Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio

Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso

01.03.26 20h48

CAIU!

Remo demite Juan Carlos Osorio

O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas

01.03.26 20h05

futebol

Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida

Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção'

01.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DEU PAPÃO

Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão

Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio

01.03.26 19h08

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

02.03.26 7h00

BUSCA

Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio

Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso

01.03.26 20h48

Atualização

Jogador do Paysandu recebe alta após sofrer concussão cerebral durante o Re-Pa

Kleiton Pego deixou o jogo contra o Remo de ambulância após choque com Marllon

02.03.26 8h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda