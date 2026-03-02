Guto Ferreira e outros: confira a lista de favoritos para assumir o Remo

O Remo demitiu no último domingo (1º) o treinador colombiano Juan Carlos Osorio após a derrota para o Paysandu no jogo de ida da final do Campeonato Paraense. Com isso, o clube azulino volta ao mercado para tentar achar um nome para substituir o técnico. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Guto Ferreira, Léo Condé e Roger Machado seriam favoritos para assumir o time.

De acordo com as informações, a diretoria azulina já iniciou contatos com Guto Ferreira, responsável pela reação do Remo na reta final da Série B e pelo acesso da equipe à elite do futebol brasileiro. O treinador está livre no mercado desde o fim da última temporada, justamente quando deixou o Leão Azul.

À frente da equipe, em 10 jogos, Guto conquistou sete vitórias no Brasileiro, dois empates e apenas uma derrota. Após o acesso, havia uma expectativa de o treinador seguir no Leão Azul, mas o técnico e o clube não chegaram a um acordo. Assim, o Remo fechou com Osorio, trazido pelo então executivo de futebol Marcos Braz, mas a parceria só durou 13 jogos.

Experiente, Ferreira acumula passagens por clubes de grande expressão no cenário nacional, como Sport-PE, Coritiba-PR, Ceará-CE, Chapecoense-SC, Bahia-BA, Internacional-RS, Criciúma-SC, além de Ponte Preta-SP, Figueirense-SC e Cuiabá-MT.

Léo Condé

Outro nome forte nos bastidores seria o do ex-Paysandu Léo Condé. O técnico mineiro estava no Ceará-CE, rebaixado para a Série B do futebol brasileiro na última temporada e, desde o final da temporada passada, está livre no mercado.

Léo comandou o Ceará por quase duas temporadas. Chegou ao clube em 2024, fez 23 jogos e conquistou o acesso à Série A. Já no último ano, comandou o time em 60 jogos, conseguiu certa estabilidade, mas não conseguiu engatar no Brasileirão e foi rebaixado com 43 pontos.

Léo Condé já trabalhou no Paysandu (Jorge Luiz / Paysandu)

O treinador já tem experiência no futebol paraense. Em 2019, Condé teve uma passagem curta pelo Paysandu, mas acumulou resultados pouco expressivos. Na equipe bicolor, fez dez partidas, com quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates.

Além do Ceará e do Papão, Léo Condé tem passagens por equipes como Vitória, Sampaio Corrêa, Novorizontino-SP, Botafogo-SP e Goiás-GO, além de ter treinado as categorias de base do Atlético-MG e o América-MG.

Roger Machado

Livre no mercado desde setembro de 2025, após deixar o Internacional, Roger Machado seria outra opção para o Leão Azul. O treinador de 50 anos é experiente e tem no currículo passagens por equipes de grande expressão, como Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Bahia, Atlético-MG e Juventude.

O técnico estava no Inter desde julho de 2024, conseguiu fazer uma boa campanha e garantiu uma vaga na Libertadores. No ano seguinte, apesar do início, acabou se desgastando após as eliminações nas oitavas de final da competição continental e da Copa do Brasil. Ao todo, foram 74 partidas no time gaúcho, 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas.

Roger Machado tem passagem pelo Fluminense (Lucas Merçon / Fluminense FC)

Cenário

O Remo, neste momento, procura um nome de confiança para assumir o comando do time. Assim, internamente, o retorno de Guto Ferreira é positivo. O clube quer retomar a estabilidade da equipe e precisa, de maneira imediata, reverter o placar e buscar o título do Campeonato Paraense. Além disso, o Leão Azul ainda busca a primeira vitória no Brasileirão. Em quatro rodadas, o time conquistou três empates e tem uma derrota.

Até o momento, o Remo não confirmou oficialmente a negociação com nenhum treinador. Mas a expectativa é que, até o meio desta semana, o clube já tenha um nome definido.