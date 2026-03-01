Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso O Liberal 01.03.26 20h48 A diretoria do Clube do Remo iniciou contatos com Guto Ferreira para assumir o comando técnico da equipe após a demissão de Juan Carlos Osorio. A informação foi repassada à reportagem por uma fonte ligada ao clube, que aponta o treinador como o nome mais bem avaliado internamente neste momento. VEJA MAIS Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas Guto está livre no mercado desde o fim da última temporada, quando deixou o Remo logo após comandar o acesso histórico à Série A do Campeonato Brasileiro, com sete vitórias em dez jogos. Após o acesso, treinador e clube não chegaram a um acordo para a renovação contratual, o que levou a diretoria azulina a buscar uma alternativa no mercado e fechar com Osorio, trazido pelo então diretor executivo Marcos Braz. A decisão, no entanto, nunca foi plenamente assimilada pela torcida, que defendia a permanência do técnico responsável por uma das campanhas mais marcantes da história recente do clube. Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso. O Remo engatou uma sequência de seis vitórias consecutivas, ganhou posições rapidamente na tabela e consolidou a vaga na elite nacional após anos de frustrações. O desempenho, aliado à leitura de elenco e à identificação com o ambiente do Baenão, criou uma relação de confiança com o torcedor, que passou a enxergá-lo como peça-chave do projeto esportivo. A saída do treinador no fim da temporada passada abriu espaço para a chegada de Osorio, mas o trabalho do colombiano não conseguiu sustentar os resultados esperados. Com críticas ao modelo de jogo e a derrota no primeiro jogo da final do Parazão, a diretoria decidiu encerrar o ciclo e acelerar a busca por um novo comandante, especialmente diante da proximidade do clássico decisivo e o restante do Brasileirão. Internamente, a avaliação é de que o retorno de Guto Ferreira representaria uma tentativa de resgatar estabilidade e identificação em um momento sensível da temporada. O clube não confirma oficialmente as conversas, mas admite que trabalha com urgência para definir o novo treinador, já que o elenco se reapresenta nesta segunda-feira (2) e o segundo jogo da final do Parazão está marcado para o próximo domingo, no Mangueirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO BUSCA Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso 01.03.26 20h48 CAIU! Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas 01.03.26 20h05 futebol Invicto no Parazão, mas pressionado: Osorio chega ao Re-Pa sob desconfiança da torcida Treinador azulino ainda não caiu nas graças dos torcedores azulino e duelo contra o Paysandu pode ser a 'redenção' 01.03.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES VEJA O VÍDEO! Imagens fortes! Jogador do Paysandu sofre trauma durante o Re-Pa e sai direto para o hospital Kleiton Pego sofreu um choque aos 46 do primeiro tempo e precisou da ambulância para deixar o gramado de jogo 01.03.26 18h04 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 01.03.26 7h00 CAIU! Remo demite Juan Carlos Osorio O treinador colombiano deixa o clube após 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas 01.03.26 20h05