Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio

Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso

O Liberal

A diretoria do Clube do Remo iniciou contatos com Guto Ferreira para assumir o comando técnico da equipe após a demissão de Juan Carlos Osorio. A informação foi repassada à reportagem por uma fonte ligada ao clube, que aponta o treinador como o nome mais bem avaliado internamente neste momento.

Guto está livre no mercado desde o fim da última temporada, quando deixou o Remo logo após comandar o acesso histórico à Série A do Campeonato Brasileiro, com sete vitórias em dez jogos. Após o acesso, treinador e clube não chegaram a um acordo para a renovação contratual, o que levou a diretoria azulina a buscar uma alternativa no mercado e fechar com Osorio, trazido pelo então diretor executivo Marcos Braz. A decisão, no entanto, nunca foi plenamente assimilada pela torcida, que defendia a permanência do técnico responsável por uma das campanhas mais marcantes da história recente do clube.

Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso. O Remo engatou uma sequência de seis vitórias consecutivas, ganhou posições rapidamente na tabela e consolidou a vaga na elite nacional após anos de frustrações. O desempenho, aliado à leitura de elenco e à identificação com o ambiente do Baenão, criou uma relação de confiança com o torcedor, que passou a enxergá-lo como peça-chave do projeto esportivo.

A saída do treinador no fim da temporada passada abriu espaço para a chegada de Osorio, mas o trabalho do colombiano não conseguiu sustentar os resultados esperados. Com críticas ao modelo de jogo e a derrota no primeiro jogo da final do Parazão, a diretoria decidiu encerrar o ciclo e acelerar a busca por um novo comandante, especialmente diante da proximidade do clássico decisivo e o restante do Brasileirão.

Internamente, a avaliação é de que o retorno de Guto Ferreira representaria uma tentativa de resgatar estabilidade e identificação em um momento sensível da temporada. O clube não confirma oficialmente as conversas, mas admite que trabalha com urgência para definir o novo treinador, já que o elenco se reapresenta nesta segunda-feira (2) e o segundo jogo da final do Parazão está marcado para o próximo domingo, no Mangueirão.

Palavras-chave

remo

Remo
