Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time'

João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada

Fábio Will
fonte

João Lucas deve ser titular diante do Paysandu (Samara Miranda / Remo)

O Remo corre contra o tempo para recuperar seus jogadores da maratona que tem sido entre jogos do Parazão e do Brasileiro Série A. O leão terá pela frente o Paysandu, no próximo domingo (1), às 17h, no Mangueirão, pela primeira partida da final do Parazão. O lateral-direito falou sobre a expetativa do clássico e afirmou, que o Remo tem o melhor time para o confronto.

“O ambiente está muito bom, a evolução da equipe é perceptível. O grupo está se conhecendo mais, se unindo mais e nada melhor que uma final contra o nosso maior rival, todos esperançosos para conquistar um título. Todos focados e preparados para esse desafio e se Deus quiser vamos sair campeões”, disse.

João Lucas comentou sobre essa rotina de viagens e jogos que o Remo fez, mas garante que o jogo terá ingredientes diversos, diferente do jogo que ocorreu na primeira fase do Parazão.

“Diferente do nosso rival, estamos em outra competição, temos muitas viagens desgastantes, jogos muitos competitivos. Creio que será um jogo diferente [do primeiro clássico], por ser uma final, possui outros ingredientes”, falou.

O lateral azulino está confiante a afirmou que o Remo tem o melhor time e que algumas situações em campo são inegociáveis para um time que busca conquistas.

“A entrega [da equipe] é inegociável. A concentração é inegociável. Creio que somos o melhor time e se igualarmos entrega e disposição nossa qualidade vai sobressair e vamos conseguir vencer a partida. Fiquei muito surpreso com o clássico, pela paixão da nossa torcida e também da torcida deles [Paysandu]. Clássico é quem tiver mais focado, são dois jogos competitivos e espero sair campeão”, falou.

