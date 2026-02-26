Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir'

O meia-atacante Vitor Bueno é um dos titulares do time principal do Remo que atua na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador decidiu retornar ao Brasil após três temporadas no futebol japonês. Após o empate contra o Internacional, o atleta contou que a decisão de aceitar a proposta do Leão Azul foi motivada “totalmente pelo coração”.

"Foi totalmente coração. Eu tinha uma situação muito bem encaminhada para ficar na Ásia. O diretor [de futebol] que estava aqui e que acabou saindo no dia em que cheguei [Marcos Braz] tocou toda a negociação. Todo mundo queria que eu ficasse, menos eu e minha esposa, que deixou muito bem claro que iria comigo para qualquer lugar que eu fosse. Mas eu não estava em paz em ir para outra situação", contou Vitor ao repórter Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal+.

Segundo Bueno, uma das motivações para voltar ao Brasil foi a energia da torcida azulina. Vitor contou que acompanhou a Série B e achou “extraordinário” o que os torcedores fizeram no jogo do acesso.

"Eu tinha essa vontade de sentir essa energia da torcida. Já vi ela de longe. Acompanhei o campeonato da Série B no ano passado. Achei extraordinário o que eles fizeram na festa do acesso e eu queria esse desafio. E foi totalmente de coração. É isso, com toda sinceridade", completou o jogador.

União e trabalho

O meia do Remo também comentou sobre as projeções da mídia em relação à campanha do clube na Série A. Vitor afirmou que isso não deve afetar a equipe e que a maior motivação dos jogadores deve ser dar o seu melhor dentro de campo.

"Eu acho que o nosso maior incentivo é vir aqui e mostrar o que nós sabemos fazer. Estamos jogando um Brasileiro da Série A, é o sonho de todo jogador. Só jogam 20 clubes e, em cada jogo, só jogam 11 e entram mais cinco. Então, nós somos privilegiados de estar jogando e jogando com a camisa do Remo, que depois de 32 anos não jogava", comentou o jogador.

"Não temos que nos importar com isso [projeção da mídia]. Deixa eles falarem e vamos ver no final o que vai acontecer. Vamos trabalhar. Temos que trabalhar com muita humildade, em silêncio. A vitória vai vir e o torcedor que está nos apoiando, agradecer e pedir para se fechar com a gente, com os jogadores, com o treinador que trabalha muito", pediu o meia.

Além disso, Vitor ainda afirmou que o Campeonato Paraense pode não ser a melhor base para analisar a equipe, já que o time tem jogado com um grupo misto. Apesar disso, ele destacou que a torcida deve abraçar o Remo.

"Eu acho que o Estadual não tem que servir de base. Nós jogamos com vários elencos, o primeiro time até o segundo time não jogou, é outro grupo, eu sei que é o Remo. Mas, às vezes, ele [técnico] não era nem ele que estava na frente. Eu acho que a gente tem que abraçar o Remo, porque ele é nós e nós somos o Remo. Então, é todo mundo se unir, porque a vitória vai vir, está passando perto e, quando chegar, eu tenho certeza que essa ansiedade vai passar e nós vamos ser felizes todos nós juntos", concluiu o jogador.