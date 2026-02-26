Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir'

Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos

O Liberal
fonte

Jogador acertou com o Remo em 2026 (Igor Mota / O Liberal)

O meia-atacante Vitor Bueno é um dos titulares do time principal do Remo que atua na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador decidiu retornar ao Brasil após três temporadas no futebol japonês. Após o empate contra o Internacional, o atleta contou que a decisão de aceitar a proposta do Leão Azul foi motivada “totalmente pelo coração”.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Foi totalmente coração. Eu tinha uma situação muito bem encaminhada para ficar na Ásia. O diretor [de futebol] que estava aqui e que acabou saindo no dia em que cheguei [Marcos Braz] tocou toda a negociação. Todo mundo queria que eu ficasse, menos eu e minha esposa, que deixou muito bem claro que iria comigo para qualquer lugar que eu fosse. Mas eu não estava em paz em ir para outra situação", contou Vitor ao repórter Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal+.

Segundo Bueno, uma das motivações para voltar ao Brasil foi a energia da torcida azulina. Vitor contou que acompanhou a Série B e achou “extraordinário” o que os torcedores fizeram no jogo do acesso.

VEJA MAIS 

image Picco celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Re-Pa da final do Parazão: 'Vamos dar tudo de nós'
Volante garantiu o empate do Leão Azul contra o Internacional na última quarta-feira (25)

image Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão
Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional

image Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo
Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado'

"Eu tinha essa vontade de sentir essa energia da torcida. Já vi ela de longe. Acompanhei o campeonato da Série B no ano passado. Achei extraordinário o que eles fizeram na festa do acesso e eu queria esse desafio. E foi totalmente de coração. É isso, com toda sinceridade", completou o jogador.

União e trabalho

O meia do Remo também comentou sobre as projeções da mídia em relação à campanha do clube na Série A. Vitor afirmou que isso não deve afetar a equipe e que a maior motivação dos jogadores deve ser dar o seu melhor dentro de campo.

"Eu acho que o nosso maior incentivo é vir aqui e mostrar o que nós sabemos fazer. Estamos jogando um Brasileiro da Série A, é o sonho de todo jogador. Só jogam 20 clubes e, em cada jogo, só jogam 11 e entram mais cinco. Então, nós somos privilegiados de estar jogando e jogando com a camisa do Remo, que depois de 32 anos não jogava", comentou o jogador.

"Não temos que nos importar com isso [projeção da mídia]. Deixa eles falarem e vamos ver no final o que vai acontecer. Vamos trabalhar. Temos que trabalhar com muita humildade, em silêncio. A vitória vai vir e o torcedor que está nos apoiando, agradecer e pedir para se fechar com a gente, com os jogadores, com o treinador que trabalha muito", pediu o meia.

Além disso, Vitor ainda afirmou que o Campeonato Paraense pode não ser a melhor base para analisar a equipe, já que o time tem jogado com um grupo misto. Apesar disso, ele destacou que a torcida deve abraçar o Remo.

"Eu acho que o Estadual não tem que servir de base. Nós jogamos com vários elencos, o primeiro time até o segundo time não jogou, é outro grupo, eu sei que é o Remo. Mas, às vezes, ele [técnico] não era nem ele que estava na frente. Eu acho que a gente tem que abraçar o Remo, porque ele é nós e nós somos o Remo. Então, é todo mundo se unir, porque a vitória vai vir, está passando perto e, quando chegar, eu tenho certeza que essa ansiedade vai passar e nós vamos ser felizes todos nós juntos", concluiu o jogador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

futebol

vitor bueno
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir'

Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos

26.02.26 12h34

futebol

Picco celebra primeiro gol pelo Remo e projeta Re-Pa da final do Parazão: 'Vamos dar tudo de nós'

Volante garantiu o empate do Leão Azul contra o Internacional na última quarta-feira (25)

26.02.26 11h40

futebol

Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão

Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional

26.02.26 10h39

futebol

Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo

Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado'

26.02.26 10h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo

Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado'

26.02.26 10h03

DE SAÍDA

Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina

Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão

25.02.26 22h41

PROFESSOR

Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo

Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional

25.02.26 22h34

futebol

Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão

Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional

26.02.26 10h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda